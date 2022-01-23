أمير مرتضى: مصطفى فتحي أبلغنا برغبته في عدم التجديد.. والزمالك ليس تحت أمر اللاعبين

كشف أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم في نادي الزمالك عن كواليس فشل انتقال مصطفى فتحي لاعب الفريق لنادي التعاون السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مصطفى فتحي النادي : الزمالك الزمالك

وقال أمير مرتضى عبر قناة أون تايم سبورتس: "مصطفى فتحي طلب الرحيل عن الزمالك وعرضنا الأمر على الإدارة والجهاز الفني وبعد الحصول على الموافقة تفاوضنا مع التعاون السعودي ورفعنا العرض من 250 ألف دولار إلى مليون دولار".

وأضاف "حدثت أزمة في نادي التعاون لأنه كان لا يريد عن الكشف عن قيمة الصفقة ولكنهم لم يطلبوا منا هذا الأمر، والزمالك لم يكن طرفا في هذه الأزمة ولذلك توقفت صفقة مصطفى فتحي".

وأشار "مصطفى أبلغنا أنه يرفض تجديد تعاقده مع الزمالك لكنه لم يمتنع عن التدريبات ونحن رفعنا الضغوط من عليه تماما".

وبسؤاله إذا طلب مصطفى فتحي تجديد تعاقده مع الزمالك رد قائلا: "لسنا تحت أمر أي لاعب ليرحل أو يجدد تعاقده وقتما يريد، وهذا الأمر ليس لمصطفى فتحي التحديد ولكن لكل اللاعبين، الزمالك سيتحدث مع اللاعب الذي يريد تجديد تعاقده ويحدد له موعد نهائي للرد وبعدها سيتم غلق هذا الملف بشكل نهائي إذا لم نتلقى الرد منه".

وأكد "سنقيم اللاعبين اللذين تنتهي عقودهم لنرى من منهم النادي يحتاج استمراره لنتفاوض معه من أجل التجديد، وقد يكون هناك بدائل أخرى لباقي اللاعبين".

وعن أشرف بنشرقي قال: "هو لاعب مميز ولم يفتعل أي أزمة طوال تواجده مع الزمالك، ولم أتحدث معه عن التجديد بسبب المستحقات المالية المتأخرة له، وذلك قبل حصوله عليها".

وأفصح "خلال الشهر الماضي دفعنا 35 مليون جنيه مستحقات متأخرة لبعض اللاعبين، وسواء سنجدد تعاقد اللاعب أم لا نحن نحترم التعاقدات وسنعطي الجميع كل مستحقاتهم المالية المتأخرة".

وتعجب قائلا: "قبل أن يعود مجلس الإدارة الزمالك أبرم 3 صفقات لا يحتاج الفريق لها، كنا نحتاج لمهاجم ولاعب وسط بدلا من فرجاني ساسي لكن اللجنة المؤقتة تعاقدت مع مدافع ظهيرين في الجانب الأيمن".

وشرح "الزمالك تعاقد مع محمود شبانة ومع احترامي له وهو لاعبنا لكنه لن يشارك في ظل وجود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني بديلها، والأمر ذاته بالنسبة للثنائي حمدي النقاز وعمر كمال نظرا لوجود حمزة المثلوثي وحازم إمام".

وأتم تصريحاته "الزمالك سيبرم بعض الصفقات في الصيف لأن هناك بعض اللاعبين حصلوا على الكثير من الفرص ولم يثبتوا أنفسهم مع الفريق".

وخسر الزمالك أمام غزل المحلة بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من مجموعات كأس رابطة الأندية المصرية. (طالع التفاصيل)

ووقع مرتضى منصور رئيس الزمالك عقوبة مالية على لاعبي الفريق وباتريس كارتيرون عقب الخسارة. (طالع التفاصيل)