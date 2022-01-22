فرصة مصطفى محمد لـ ليون؟ أزمون إلى باير ليفركوزن

السبت، 22 يناير 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

سرادر أزمون

أعلن باير ليفركوزن الألماني ضم الإيراني سردار أزمون من صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وسينضم المهاجم الإيراني لصفوف ليفركوزن عقب نهاية تعاقده مع الفريق الروسي مع بداية الموسم المقبل 2022-2023 وحتى يونيو 2027.

الإيراني كان على رادار أولمبيك ليون الفرنسي، وبحسب شبكة راديو مونت كارلو فأن النادي الفرنسي وضع المهاجم المصري مصطفى محمد كخيار ثانٍ حال فشل ضم أزمون.

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وبانتقال أزمون للفريق الألماني قد تصبح الفرصة مواتية لمهاجم منتخب مصر من أجل الانضمام لبطل الدوري الفرنسي 7 مرات. (طالع التفاصيل)

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لـ ليفركوزن عبر الموقع الرسمي: "سعداء لإتمام هذا التعاقد، أزمون أحد هدافي الكرة الروسية في السنوات الأخيرة، وحصد لقب الدوري الروسي 3 مواسم متتالية، ويشارك بشكل منتظم في دوري الأبطال وأظهر نفسه على المستوى الدولي".

وقال أزمون عن انتقاله: "إنها خطوة من أفضل فريق في روسيا لأحد أفضل الفرق في أوروبا، ليفركوزن يمتلك قائمة رائعة".

وأضاف "أتابع الفريق منذ وقت طويل وأبهرني أسلوب لعبهم، من الرائع أن أكون قريبا من اللعب في الدوري الألماني، وأنا مقتنع أنني سأجعل الفريق أفضل مع قدراتي".

أزمون (27 عاما) منذ انضمامه إلى زينيت خاض 104 مباراة سجل 62 هدفا وصنع 23 في جميع المسابقات.

وبقميص منتخب إيران سجل 39 هدفا في 60 مباراة.

سردار أزمون مصطفى محمد بايرليفركوزن الدوري الألماني
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