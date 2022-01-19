راديو مونت كارلو: ليون يضع مصطفى محمد في الخطة البديلة لسوق الانتقالات.. واهتمام ثلاثي باللاعب

يضع نادي ليون الفرنسي، مصطفى محمد المهاجم المصري المحترف في صفوف جالاتا سراي التركي ضمن الخطة البديلة لسوق الانتقالات.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي أولمبيك ليون

وأبدى نادي ليون اهتمامه بضم الإيراني ساردار أزمون مهاجم فريق زينيت الروسي في سوق الانتقالات الشتوية.

وكشفت راديو مونت كارلو الفرنسية رغبة ليون في تعزيز الهجوم بضم أزمون إلى ليون خلال شهر يناير الجاري.

وأوضح التقرير أن ألكسندر ميدفيديف رئيس نادي زينيت قد صرح أنه لن يتم الاستغناء عن أزمون في فترة الانتقالات الشتوية لعدم وجود بديل.

وكان بيتر بوس المدير الفني لفريق ليون قد أعرب عن أمنيته في ضم أزمون ولكنه كشف أن الأمر ليس متوقفا على ناديه فقط.

وكشف تقرير راديو مونت كارلو أ، ليون يضع الخطة (ب) في حال فشل التعاقد مع الإيراني ساردار أزمون هذا الشتاء، بالاتجاه للتفاوض لضم مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي.

وأوضح أن ليون بدأ المفاوضات مؤخرا ويعلم أنه ليس وحده في ملف مصطفى محمد ووجود اهتمام من إشبيلية الإسباني وهيرتا برلين الألماني وليل الفرنسي لضمه في الانتقالات الصيفية.

وكان جالاتا سراي قد ضم مصطفى محمد بشكل رسمي من نادي الزمالك في 31 ديسمبر الماضي.

ويلعب مصطفى محمد حاليا مع منتخب مصر في منافسات أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون حتى 6 من شهر فبراير.

وخاض مصطفى محمد 46 مباراة مع جالاتا سراي ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 2 آخرين.