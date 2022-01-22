منافس الأهلي – مصدر من كاف لـ في الجول: اعتماد ملعب الهلال لاستضافة المباريات

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اعتماد ملعب نادي الهلال السوداني لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لجنة تراخيص كاف برئاسة سيدات محمد، أقرت بجاهزية ملعب الهلال السوداني لاستقبال مباريات الهلال في دوري أبطال إفريقيا بعد قيام النادي بإصلاح التلفيات وتجهيزه.

المصدر أتبع لـFilGoal.com "الملعب أصبح متاحا للهلال والمريخ إذا رغب المريخ لعب مبارياته في ملعب الهلال".

نادي الهلال أعلن أمس الجمعة، وصول مضمار الملعب، ومقاعد كبار الشخصيات والنجيل الصناعي إلى الخرطوم صباح اليوم السبت من تركيا. (طالع التفاصيل)

كان نادي الهلال قد كشف في وقت سابق عن حصوله أيضا على إضاءة حديثة للملعب. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الهلال رفقة المريخ السوداني مع صنداونز الجنوب إفريقي مع الأهلي المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية والتي مقرر أن تقام أحد يومي 18-19 فبراير.