منافس الأهلي – مصدر من كاف لـ في الجول: اعتماد ملعب الهلال لاستضافة المباريات

السبت، 22 يناير 2022 - 15:36

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اعتماد ملعب نادي الهلال السوداني لاستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن لجنة تراخيص كاف برئاسة سيدات محمد، أقرت بجاهزية ملعب الهلال السوداني لاستقبال مباريات الهلال في دوري أبطال إفريقيا بعد قيام النادي بإصلاح التلفيات وتجهيزه.

المصدر أتبع لـFilGoal.com "الملعب أصبح متاحا للهلال والمريخ إذا رغب المريخ لعب مبارياته في ملعب الهلال".

أخبار متعلقة
مصدر من كاف لـ في الجول: إصرار الكاميرون يمنح ملعب جابوما مباراة في ربع النهائي مصر قد تلعب المباراة الأخيرة.. مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير ملعب جابوما أمم إفريقيا - كاف يرفض تغيير ملعب لقاء الجزائر وكوت ديفوار مصدر من كاف لـ في الجول: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف تونس

نادي الهلال أعلن أمس الجمعة، وصول مضمار الملعب، ومقاعد كبار الشخصيات والنجيل الصناعي إلى الخرطوم صباح اليوم السبت من تركيا. (طالع التفاصيل)

كان نادي الهلال قد كشف في وقت سابق عن حصوله أيضا على إضاءة حديثة للملعب. (طالع التفاصيل)

ويتواجد الهلال رفقة المريخ السوداني مع صنداونز الجنوب إفريقي مع الأهلي المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

ويلتقي الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية والتي مقرر أن تقام أحد يومي 18-19 فبراير.

دوري أبطال إفريقيا الأهلي الهلال
نرشح لكم
منافس الأهلي – بعد الإضاءة.. الهلال يعلن وصول المضمار والنجيل الصناعي ودكة البدلاء لملعبه منافس الأهلي - تأجيل البت في صلاحية ملعب الهلال لاحتضان المباريات المريخ يكشف سبب الاعتراض على سحب موسيماني القرعة.. وموقف ملعب النادي النهائي المريخ السوداني: استاد الأهلي مرشح لاستضافة مبارياتنا في بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
تشكيل غزل المحلة – ثلاثي دفاعي.. وكونيه ويحيى يقودان الهجوم أمام الزمالك 3 دقيقة | مصر
منافس الأهلي – مصدر من كاف لـ في الجول: اعتماد ملعب الهلال لاستضافة المباريات 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كارثة.. كورونا يضرب جزر القمر وغياب كل حراس المرمى 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
برنامج منتخب مصر - اجتماع بين كيروش واللاعبين.. وبرنامج علاجي للونش وفتوح 48 دقيقة | منتخب مصر
مدرب غانا لـ في الجول: لم يصلنا إخطار رسمي بإنهاء التعاقد ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
في الجول يكشف قيمة الشرط الجزائي لعقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
مباشر كأس الرابطة المصرية – سيراميكا كليوباترا (1)-(1) إنبي.. فاركو (0)-(0) طلائع الجيش.. بطاقة حمراء ساعة | مصر
أيهم تتمنى؟ تاريخ مصر ضد منافسيها المحتلمين في قرعة كأس العالم ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 تحديد أولى مواجهات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا