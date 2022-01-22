منافس الأهلي - أجيري: لا يوجد فخر أكبر من تمثيل بلدك

يرى خافيير أجيري المدير الفني لـ مونتيري المكسيكي أن ارتداء قميص المنتخب فخر.

بطل دوري أبطال كونكاكاف سيواجه الأهلي يوم 5 فبراير المقبل في ربع نهائي مونديال الأندية.

ويتواجد 10 لاعبين من مونتيري في قائمة منتخبات بلادهم لخوض تصفيات كأس العالم 2022 بين 27 يناير و3 فبراير المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كروز أزول في الدوري المكسيكي: "لا يوجد فخر أكبر من تمثيل بلدك، لقد كنت محظوظا لسماع نشيد بلادي في مناسبات مختلفة وتفخر فيها بكونك مكسيكيا".

وأضاف "بطريقتك وشعارك ونشيدك لا يوجد هدف أعلى وأكثر جاذبية من تمثيل بلدك".

وأكمل "لن أكون قادرا على إخبارهم بعدم تمثيل بلدهم، ثم القدوم معنا، لتتمكن من اللعب لبلدك ثم تمثيل فريقك على المستوى العالمي، فهذا مصدر فخر".

طالع أيضا - أجيري: أعرف الأهلي جيدا

وفي الفترة بين 27 يناير و3 فبراير ستُجري مباريات تصفيات كأس العالم لقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

منتخبات قارة أمريكا الشمالية ستخوض 3 جولات، فيما تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية جولتين.

منتخب المكسيك أعلن ضم 5 لاعبين من مونتيري هم: ثلاثي الدفاع خيسوس جاياردو ولويس رومو وهيكتور مورينو ولاعب الوسط سيزار مونتيس وروجيليو فونيس موري -هداف النادي التاريخي-.

المنتخب المكسيكي سيخوض 3 مباريات في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الشمالية ضد جامايكا وكوستاريكا وبنما.

وضم منتخب الأرجنتين الثنائي: الحارس إستيبان أندرادا والجناح ماكسيميليانو ميزا، لمواجهتي كولومبيا وتشيلي.

فيما ضم منتخب تشيلي سيباستيان فيجاس لاعب الوسط لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا.

وضم منتخب كولومبيا الظهير ستيفان ميدينا لمواجهتي بيرو والأرجنتين.

وكذلك انضم جويل كامبل -لاعب أرسنال السابق- لقائمة منتخب كوستاريكا لمواجهات بنما والمكسيك وجامايكا.

وبحسب شبكة "ESPN Digital" فأن تاتا مارتينيو المدير الفني لمنتخب المكسيك سيعتمد على لاعبي مونتيري في مباراتي جامايكا وكوستاريكا وسيترك الخماسي للسفر إلى الإمارات دون خوض مباراة بنما يوم 3 فبراير.

ويحتل المنتخب المكسيكي المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن كندا المتصدر قبل 6 جولات على نهاية تصفيات أمريكا الشمالية لكأس العالم.