منافس الأهلي - استدعاء 10 لاعبين في أجندة يناير من مونتيري قبل أيام من كأس العالم للأندية

الجمعة، 21 يناير 2022 - 18:40

كتب : إسلام أحمد

خافيير أجيري - سانتياجو سولاري

يفتقد مونتيري المكسيكي 10 لاعبين قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي في بداية مشواره في كأس العالم للأندية 2021.

بطل دوري أبطال كونكاكاف سيفتقد خدمات 10 لاعبين قبل مواجهة الأهلي يوم 5 فبراير المقبل في ربع نهائي مونديال الأندية.

وفي الفترة بين 27 يناير و3 فبراير ستُجري مباريات تصفيات كأس العالم لقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

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منتخبات قارة أمريكا الشمالية ستخوض 3 جولات، فيما تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية جولتين.

وهو ما يعني أن خافيير أجيري المدير الفني لبطل أمريكا الشمالية سيجتمع مع كافة لاعبي فريقه قبل يومين على الأقل من بداية البطولة.

منتخب المكسيك أعلن ضم 5 لاعبين من مونتيري هم: ثلاثي الدفاع خيسوس جاياردو ولويس رومو وهيكتور مورينو ولاعب الوسط سيزار مونتيس وروجيليو فونيس موري -هداف النادي التاريخي-.

المنتخب المكسيكي سيخوض 3 مباريات في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الشمالية ضد جامايكا وكوستاريكا وبنما.

وضم منتخب الأرجنتين الثنائي: الحارس إستيبان أندرادا والجناح ماكسيميليانو ميزا، لمواجهتي كولومبيا وتشيلي.

فيما ضم منتخب تشيلي سيباستيان فيجاس لاعب الوسط لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا.

وضم منتخب كولومبيا الظهير ستيفان ميدينا لمواجهتي بيرو والأرجنتين.

وكذلك انضم جويل كامبل -لاعب أرسنال السابق- لقائمة منتخب كوستاريكا لمواجهات بنما والمكسيك وجامايكا.

وبحسب شبكة "ESPN Digital" فأن تاتا مارتينيو المدير الفني لمنتخب المكسيك سيعتمد على لاعبي مونتيري في مباراتي جامايكا وكوستاريكا وسيترك الخماسي للسفر إلى الإمارات دون خوض مباراة بنما يوم 3 فبراير.

ويحتل المنتخب المكسيكي المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن كندا المتصدر قبل 6 جولات على نهاية تصفيات أمريكا الشمالية لكأس العالم.

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