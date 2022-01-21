منافس الأهلي - أجيري: أعرف الأهلي جيدا.. ونعمل الآن على تقارير له

الجمعة، 21 يناير 2022 - 22:17

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - مونتيري

تحدث خافيير أجيري المدير الفني لـ مونتيري المكسيكي عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات.

ويستعد مونتيري لمواجهة كروز أزول في الدوري المكسيكي قبل السفر للقاء الأهلي يوم 5 فبراير بربع نهائي مونديال الأندية.

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي: "يوجد الآن أشخاص يعملون على تقارير وفيديوهات للمنافس. أنا محظوظ لأنني عملت في مصر وأعرف الأهلي جيدا".

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وأضاف "لدى الأهلي خمسة لاعبين في كأس أمم إفريقيا، وأنا أعرفهم، لكني لست منخرطا بشكل كبير في الوقت الحالي".

وأتم "حان دور كروز أزول، فهم يستحقون احترامهم، وبعد مباراة الغد سأركز على الأهلي".

ويحتل مونتيري المركز الخامس من مرحلة أبرتورا (النصف الثاني من الموسم) في الدوري بعد مرور جولتين من تعادل وفوز.

ويلتقي مونتيري مع كروز أزول في الدوري المكسيكي فجر الأحد المقبل ومن ثم يسافر الفريق إلى الإمارات لخوض غمار مونديال الأندية.

يذكر أن فريق مونتيري يمتلك 10 لاعبين يمثلون منتخبات بلادهم في تصفيات كأس العالم بين قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية. (طالع التفاصيل)

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