إقامة مباراة بولونيا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

قرر القاضي الرياضي إقامة مباراة بولونيا ضد إنتر لحساب الجولة 20 من الدوري الإيطالي، والتي لم تُقم يوم 6 يناير الماضي.

وطالب بتحديد موعد جديد للمباراة.

وكانت المباراة التي تحددت في ملعب ريناتو دالارا معقل بولونيا قد شهدت تواجد لاعبي إنتر مع غياب لاعبي بولونيا بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير.

وبذلك لن يتم اعتماد إنتر فائزا بنتيجة 3-0، ولن تتم معاقبة بولونيا وتحديد موعد جديد للمباراة.

كما سيتم إعلان موقف المباريات الثلاث الأخرى: أتالانتا ضد تورينو وساليرنتانا ضد فينيتسيا وفيورنتينا ضد أودينيزي يوم 31 يناير الجاري.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 21 مباراة برصيد 50 نقطة.

فيما يمتلك بولونيا 27 نقطة في المركز الثالث عشر من 21 مباراة.

وكان القاضي الرياضي في إيطاليا قرر في وقت سابق احتساب فوز أودينيزي بنتيجة 3-0 على ساليرنيتانا مع خصم نقطة من الفريق الأخير. (طالع التفاصيل)