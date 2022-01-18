هل يتكرر سيناريو نابولي؟ اعتبار ساليرنيتانا خاسرا 3-0 أمام أودينيزي وخصم نقطة

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 22:14

كتب : FilGoal

ساليرنيتانا

قرر القاضي الرياضي في إيطاليا احتساب فوز أودينيزي بنتيجة 3-0 على ساليرنيتانا مع خصم نقطة من الفريق الأخير.

وكان مقررا أن يلتقي الفريقان على ملعب أوديني في 21 ديسمبر الماضي، إلا أن لاعبي ساليرنيتانا لم يسافروا بطلب من سلطات الصحة بسبب وجود 4 إصابات بفيروس كورونا في الفريق.

ويتكرر الأمر مثلما حدث الموسم الماضي في مباراة نابولي ويوفنتوس، عندما رفضت السلطات الصحية في مدينة نابولي سفر بعثة الفريق لخوض المباراة في تورينو.

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نابولي لم يسافر وتم احتساب خسارة الفريق 3-0 وخصم نقطة، إلا أنه استئنف على القرار وفاز به وأقيمت المباراة وفاز بها نابولي.

وأصر القاضي الرياضي على بروتوكول الاتحاد الإيطالي أن في ذلك الوقت كان الفريق متاحا له 13 لاعبا بما فيه حارس مرمى في ذلك الوقت.

يأتي القرار بناءً على أن ساليرنيتانا شجع بنشاط سلطة الصحة عدم سفر الفريق لخوض المباراة.

ومن المرجح أن يستأنف ساليرنيتانا على قرار خصم الـ 3 نقاط، مثلما فعل نابولي الموسم الماضي.

بتلك النتيجة بخصم نقطة من ساليرنيتانا أصبح رصيد الفريق 10 نقاط في ذيل ترتيب الدوري الإيطالي.

مصير المباريات الأربع؟

من المنتظر أن تُعلن يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يناير موقف المباريات الأربع التي تأجلت يوم 6 يناير.

ولم تُقم مباريات: بولونيا ضد إنتر وأتالانتا ضد تورينو وساليرنتانا ضد فينيتسيا وفيورنتينا ضد أودينيزي في الجولة 20 من الدوري الإيطالي بسبب إلزام السلطات الصحية فرق أودينيزي وتورينو وساليرنيتانا وبولونيا بالبقاء في الحجر الصحي لوجود إصابات بفيروس كورونا.

الفرق الأربعة استندت على أسباب القوة القاهرة بسبب رفض سلطات الصحة سفرهم لخارج المدينة أو خوض المباريات.

أودينيزي ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
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