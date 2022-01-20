إيبان سالفادور رجل مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون

الخميس، 20 يناير 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

إيبان سالفادور - غينيا الإستوائية - سيراليون

حصد إيبان سالفادور لاعب وسط غينيا الإستوائية جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد سيراليون في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا 2021.

وصنع إيبان هدف فوز فريقه الذي سجله بابلو جانيت قبل نهاية الشوط الأول والذي ساهم في تأهله منتخب بلاده لدور الـ 16.

صاحب الشعر الأحمر، فاز بـ 9 صراعات ثنائية من 13، وحصل على 6 أخطاء لصالحه.

أخبار متعلقة
تشكيل أمم إفريقيا - ديانج على دكة مالي والثنائي أداما تراوري أساسي.. وثلاثي هجومي لـ موريتانيا صاعقة إستوائية كابوس 92 يتحقق بحذافيره.. لعنة حامل اللقب تطيح بمنتخب الجزائر بلماضي بعد الإقصاء: لم نستحق الخسارة.. ولم تكن مسألة رغبة بل قدرة

وأطلق 6 تسديدات على مرمى سيراليون، منها 1 بين الثلاث خشبات.,

كما أكمل مراوغة واحدة صحيحة من أصل 1، وجاءت نسبة دقة التمرير الخاصة به 74%.

وكان إيبان قد حصد جائزة رجل مباراة الجزائر والتي انتهت بفوز غينيا الإستوائية في الجولة الثانية بهدف دون رد.

وينتظر المنتخب المُقلب بـ "الرعد الوطني" مواجهة أول المجموعة السادسة بين تونس ومالي وجامبيا.

غينيا الإستوائية سيراليون كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا – جامبيا (0) (0) تونس.. مالي (0) (0) موريتانيا.. انطلاق المباراتين تشكيل أمم إفريقيا - ديانج على دكة مالي والثنائي أداما تراوري أساسي.. وثلاثي هجومي لـ موريتانيا "ثقيلة".. ماذا قالت صحف الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا من الدور الأول فرانك كيسي رجل مباراة كوت ديفوار والجزائر
أخر الأخبار
تشكيل كأس الرابطة - أرسنال بالقوة الضاربة.. وجوتا يقود هجوم ليفربول دقيقة | أوروبا
مباشر أمم إفريقيا – جامبيا (0) (0) تونس.. مالي (0) (0) موريتانيا.. انطلاق المباراتين 21 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إيبان سالفادور رجل مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون 27 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل أمم إفريقيا - ديانج على دكة مالي والثنائي أداما تراوري أساسي.. وثلاثي هجومي لـ موريتانيا 40 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
"ثقيلة".. ماذا قالت صحف الجزائر بعد توديع أمم إفريقيا من الدور الأول 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
فرانك كيسي رجل مباراة كوت ديفوار والجزائر 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
بلماضي بعد الإقصاء: لم نستحق الخسارة.. ولم تكن مسألة رغبة بل قدرة 51 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - تحديد مواجهتين جديدتين في دور الـ16 54 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 3 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 4 سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا.. والخصوم المتوقعة