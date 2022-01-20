إيبان سالفادور رجل مباراة غينيا الإستوائية وسيراليون

حصد إيبان سالفادور لاعب وسط غينيا الإستوائية جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد سيراليون في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة من كأس أمم إفريقيا 2021.

وصنع إيبان هدف فوز فريقه الذي سجله بابلو جانيت قبل نهاية الشوط الأول والذي ساهم في تأهله منتخب بلاده لدور الـ 16.

صاحب الشعر الأحمر، فاز بـ 9 صراعات ثنائية من 13، وحصل على 6 أخطاء لصالحه.

وأطلق 6 تسديدات على مرمى سيراليون، منها 1 بين الثلاث خشبات.,

كما أكمل مراوغة واحدة صحيحة من أصل 1، وجاءت نسبة دقة التمرير الخاصة به 74%.

وكان إيبان قد حصد جائزة رجل مباراة الجزائر والتي انتهت بفوز غينيا الإستوائية في الجولة الثانية بهدف دون رد.

وينتظر المنتخب المُقلب بـ "الرعد الوطني" مواجهة أول المجموعة السادسة بين تونس ومالي وجامبيا.