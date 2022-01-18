انتهت أمم إفريقيا - المغرب (2) (2) الجابون وغانا (2) (3) جزر القُمر.. مجموعة نارية

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

ألفردو بن محمد يحتفل بأول أهداف جزر القُمر في أمم إفريقيا أمام غانا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021 بين المغرب ضد الجابون وغانا ضد جزر القُمر.

المغرب × الجابون

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انتهت

ق 84: جووووول التعاااادل.. أشرف حكيمي من ركلة ثابتة يسجل التعااااادل للمغرب.

ق 79: جوووول بوبنيزا يسجل هدف الجابون الثاني بعد عرضية من أليفينا

ق 75: تسديدة من الجهة اليسرى عن طريق بوبنيزا تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 73: جووووول التعاااادل للمغرب عن طريق سفيان بوفال.

ق 71: ضربة جزاء لمنتخب المغرب.

ق 61: الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو يلغي الهدف بداعي تسلل يوسف النصيري.

ق 60: جووووووول للمغرب.. كرة طولية ليوسف النصيري تمر من تحت أقدام الحارس وتسكن الشباك.

ق 55: جيم ألفينيا كاد أن يسجل الهدف الثاني من مرتدة سريعة لكن كرته مرت بجوار القائم.

ق 46: تسديدة من فيصل فجر يتصدى لها الحارس لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: تصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة من كانجا يبعدها منير المحمدي لركنية ببراعة.

ق 31: تغيير بنزول سليم أملاح بدلا من إلياس الشاعر.

ق 31: بوبنيزا يهدر فرصة الهدف الثاني بمراوغة وتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 22: جووووول للجابون.. كرة طولية وخطأ من المدافع الذي سقط أرضا لتصل الكرة إلى جيم إليفينا الذي راوغ الحارس وسدد الهدف الأول.

ق 21: تسديدة من أيوب الكعبي من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس على مرتين.

انطلاق المباراة بعد قليل

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غانا × جزر القُمر

طالع تشكيل المنتخبين من هنــــــــــــا

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا

انتهت

ق 85: جووووول ثاااالث عرضية من يوسف يودعها أحمد مغني في الشباك.

ق 77: جوووووول التعااااادل.. ألكسندر ديجكو يسجل التعادل لمنتخل غانا.

ق 76: أحمادة يمنع ركلة دانييل كوفي من أن تسكن شباكه.

ق 73: ركلة ركنية نفذت ببراعة نحو المرمى ويبعدها الحارس ببراعة بقبضة يده.

ق 65: جووول ريتشموند بواكي برأسية يقلص الفارق لمنتخب غانا.

ق 63: جووووول جزر القمر أحمد مغني يراوغ مدافعي غانا يمينا ويسارا ويسدد كرة قوية علي يسار الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: ركلة حرة مباشرة يسددها توماس بارتي تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 25: تغيير حارس جزر القُمر سليم بن بوينة، ومشاركة علي أحمادة.

ق 24: بطاقة حمراء مباشرة لأندري أيو قائد غانا وبكاءه عقب الخروج.

ق 23: الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتمالية طرد أندري أيو.

ق 9: رأسية من دجيكو مدافع غانا يشتتها المدافع من على خط المرمى.

ق 4: جووووووووول أوووووول.. مرتدة سريعة تسديدة أرضية قوية على يسار الحارس من ألفرادو بن نبوهان.

انطلاق المباراة بعد قليل

كأس أمم إفريقيا 2021 غانا المغرب الجابون جزر القُمر
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