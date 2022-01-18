انتهت أمم إفريقيا - المغرب (2) (2) الجابون وغانا (2) (3) جزر القُمر.. مجموعة نارية
الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لـ كأس الأمم الإفريقية 2021 بين المغرب ضد الجابون وغانا ضد جزر القُمر.
المغرب × الجابون
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انتهت
ق 84: جووووول التعاااادل.. أشرف حكيمي من ركلة ثابتة يسجل التعااااادل للمغرب.
ق 79: جوووول بوبنيزا يسجل هدف الجابون الثاني بعد عرضية من أليفينا
ق 75: تسديدة من الجهة اليسرى عن طريق بوبنيزا تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 73: جووووول التعاااادل للمغرب عن طريق سفيان بوفال.
ق 71: ضربة جزاء لمنتخب المغرب.
ق 61: الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو يلغي الهدف بداعي تسلل يوسف النصيري.
ق 60: جووووووول للمغرب.. كرة طولية ليوسف النصيري تمر من تحت أقدام الحارس وتسكن الشباك.
ق 55: جيم ألفينيا كاد أن يسجل الهدف الثاني من مرتدة سريعة لكن كرته مرت بجوار القائم.
ق 46: تسديدة من فيصل فجر يتصدى لها الحارس لركنية.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38: تصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة من كانجا يبعدها منير المحمدي لركنية ببراعة.
ق 31: تغيير بنزول سليم أملاح بدلا من إلياس الشاعر.
ق 31: بوبنيزا يهدر فرصة الهدف الثاني بمراوغة وتسديدة أرضية مرت بجوار القائم الأيسر.
ق 22: جووووول للجابون.. كرة طولية وخطأ من المدافع الذي سقط أرضا لتصل الكرة إلى جيم إليفينا الذي راوغ الحارس وسدد الهدف الأول.
ق 21: تسديدة من أيوب الكعبي من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس على مرتين.
انطلاق المباراة بعد قليل
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غانا × جزر القُمر
طالع تشكيل المنتخبين من هنــــــــــــا
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا
انتهت
ق 85: جووووول ثاااالث عرضية من يوسف يودعها أحمد مغني في الشباك.
ق 77: جوووووول التعااااادل.. ألكسندر ديجكو يسجل التعادل لمنتخل غانا.
ق 76: أحمادة يمنع ركلة دانييل كوفي من أن تسكن شباكه.
ق 73: ركلة ركنية نفذت ببراعة نحو المرمى ويبعدها الحارس ببراعة بقبضة يده.
ق 65: جووول ريتشموند بواكي برأسية يقلص الفارق لمنتخب غانا.
ق 63: جووووول جزر القمر أحمد مغني يراوغ مدافعي غانا يمينا ويسارا ويسدد كرة قوية علي يسار الحارس.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: ركلة حرة مباشرة يسددها توماس بارتي تمر بجوار القائم الأيمن.
ق 25: تغيير حارس جزر القُمر سليم بن بوينة، ومشاركة علي أحمادة.
ق 24: بطاقة حمراء مباشرة لأندري أيو قائد غانا وبكاءه عقب الخروج.
ق 23: الحكم يعود لتقنية الفيديو لاحتمالية طرد أندري أيو.
ق 9: رأسية من دجيكو مدافع غانا يشتتها المدافع من على خط المرمى.
ق 4: جووووووووول أوووووول.. مرتدة سريعة تسديدة أرضية قوية على يسار الحارس من ألفرادو بن نبوهان.
انطلاق المباراة بعد قليل