تشكيل أمم إفريقيا - الأخوان أيو يقودان غانا أمام جزر القمر

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 20:21

كتب : FilGoal

جوردان أيو - غانا - الجابون

دفع ميلوفان راجيفاتش المدير الفني لمنتخب غانا بالثنائي جوردان أيو وأندري أيو في مواجهة جزر القمر.

ويلعب منتخب غانا ضد جزر القمر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وجاء تشكيل غانا كالآتي:

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المرمى: جوجو ولاكوت

الدفاع: أندي يادوم – دانييل أمارتي – ألكساندر دجيكو – عبد الرحمن بابا

الوسط: توماس بارتي – دانيال كوفيه كيريه – عبدول فاتاو إسحاقو – كمال الدين سليمانا

الهجوم: جوردان أيو – أندري أيو

ويحتاج منتخب غانا للفوز من أجل ضمان التأهل لدور الـ16 في كأس الأمم، وذلك بعدما خسر أمام المغرب وتعادل ضد الجابون.

على الجانب الآخر جاء تشكيل جزر القمر كالآتي:

المرمى: سليم بن بوينة

الدفاع: يوان زخاري – قاسم مداهوما – سعيد باكاري – بنجلود يوسف

الوسط: فؤاد باتشيرو – يوسف مشنجاما – أحمد منجي – فايز سليماني

الهجوم: إبراهيم يوسف – الفاردو بن محمد

ويحتل منتخب جزر القمر المركز الأخير في المجموعة دون نقاط.

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