تشكيل أمم إفريقيا – 6 تغييرات على المغرب.. وأليفينا يقود الجابون

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

المغرب × جزر القمر

أجرى فاهيد هاليلودزيتش 5 تغييرات على تشكيل فريقه في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا.

ويتصدر تلك التغييرات مشاركة منير الكجوي على حساب ياسين بونو، مع مشاركة سفيان شاكلا وعز الدين أوناهي والقائد فيصل فجر،مع إلياس شاعر ويوسف النصيري.

وأتى تشكيل المغرب المتأهل مسبقا..

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حراسة المرمى: منير الكجوي

الدفاع: أشرف حكيمي – آدم ماسينا – نايف أكرد – سفيان شاكلا

الوسط: سفيان أمرابط – عز الدين أوناهي – فيصل فجر – إلياس شاعر

الهجوم: يوسف النصيري – أيوب الكعبي

أما الجابون، فيبدأ جيم أليفينا صاحب هدف التعادل ضد غانا أساسيا في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: جان أمونوم

الدفاع: أليكس موسوندا – أنتوني تورك – برونو مانجا

الوسط: لويد بالون – جيلور كانجا– أندريه بوكو – أسومو أكو - جوناثان أوبيانج

الهجوم: جيم أليفينا - آرون بوبيندزا

ويلعب المنتخبان على الصدارة حيث يتصدر أسود الأطلس المجموعة بـ 6 نقاط، وتليه الجابون بـ 4 نقاط.

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