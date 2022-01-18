لوفرين: محمد صلاح يحتاج لجواز سفر أوروبي ليدخل الفريق الأفضل في العالم

تعجب الكرواتي ديان لوفرين من عدم تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ضمن تشكيل الفريق الأفضل في العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أفضل تشكيل من FIFPRO لعام 2021 في العالم، وغاب عنه صلاح رغم أنه كان ضمن الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

وقال لوفرين في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لا مكان لمحمد صلاح في تشكيل FIFPRO! من جديد!".

وأضاف زميل صلاح السابق في ليفربول "من لديه معرفة بكرة القدم يدرك أنه يستحق أن يتواجد في التشكيل".

وأكمل "ما الذي يحتاجه صلاح ليكون ضمن التشكيل الأفضل؟ ربما جواز سفر أوروبي".

ذا بيست - لماذا تواجد صلاح ضمن المرشحين لأفضل لاعب في العالم وغاب عن تشكيل العام

وجاء التشكيل الأفضل كالتالي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ديفيد ألابا - روبن دياز - ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينو - نجولو كانتي - كيفن دي بروين

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - إرلينج هالاند - روبرت ليفاندوفسكي - ليونيل ميسي

No place for @MoSalah to be placed in the Fifapro world11?? Again!! People with knowledge about football they know that he deserves to be in there. What needs to be done to be there? Maybe a European passport. 🤷🏻‍♂️ — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) January 18, 2022

ولم يكن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ضمن المرشحين للتواجد في الفريق منذ البداية رغم تواجده في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بأفضل لاعب في العالم رفقة ميسي وليفاندوفسكي.

وأقيم الحفل في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا تماشيا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.

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