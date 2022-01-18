لوفرين: محمد صلاح يحتاج لجواز سفر أوروبي ليدخل الفريق الأفضل في العالم

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 15:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - لوفرين - ليفربول

تعجب الكرواتي ديان لوفرين من عدم تواجد محمد صلاح نجم ليفربول ضمن تشكيل الفريق الأفضل في العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أفضل تشكيل من FIFPRO لعام 2021 في العالم، وغاب عنه صلاح رغم أنه كان ضمن الثلاثة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست".

وقال لوفرين في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لا مكان لمحمد صلاح في تشكيل FIFPRO! من جديد!".

أخبار متعلقة
بعد التتويج بجائزة ذا بيست.. إدوارد ميندي: أتمنى أن أمهد الطريق لأفارقة آخرين ذا بيست - لماذا تواجد صلاح ضمن المرشحين لأفضل لاعب في العالم وغاب عن تشكيل العام ذا بيست – من صوت لـ صلاح في المركز الأول.. وتوزيع مراكزه في السباق ذا بيست - بين المدربين والقادة والجماهير والإعلام.. كيف تنافس صلاح مع ميسي وليفاندوفسكي

وأضاف زميل صلاح السابق في ليفربول "من لديه معرفة بكرة القدم يدرك أنه يستحق أن يتواجد في التشكيل".

وأكمل "ما الذي يحتاجه صلاح ليكون ضمن التشكيل الأفضل؟ ربما جواز سفر أوروبي".

ذا بيست - لماذا تواجد صلاح ضمن المرشحين لأفضل لاعب في العالم وغاب عن تشكيل العام

وجاء التشكيل الأفضل كالتالي

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ديفيد ألابا - روبن دياز - ليوناردو بونوتشي

خط الوسط: جورجينو - نجولو كانتي - كيفن دي بروين

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - إرلينج هالاند - روبرت ليفاندوفسكي - ليونيل ميسي

ولم يكن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ضمن المرشحين للتواجد في الفريق منذ البداية رغم تواجده في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بأفضل لاعب في العالم رفقة ميسي وليفاندوفسكي.

Image

وأقيم الحفل في مقر الاتحاد في زيوريخ بسويسرا تماشيا مع التدابير الصحية العامة بسبب وباء فيروس كورونا.

محمد صلاح ليفربول ديان لوفرين ذا بيست
نرشح لكم
رانجنيك يكشف حالة رونالدو وراشفورد.. وموقفهم من مواجهة برينتفورد تليجراف: روني ولامبارد مرشحان لتدريب إيفرتون تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد في الدوري الإنجليزي ذا بيست - بين المدربين والقادة والجماهير والإعلام.. كيف تنافس صلاح مع ميسي وليفاندوفسكي
أخر الأخبار
رانجنيك يكشف حالة رونالدو وراشفورد.. وموقفهم من مواجهة برينتفورد 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لوفرين: محمد صلاح يحتاج لجواز سفر أوروبي ليدخل الفريق الأفضل في العالم 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب نيجيريا: لن نضغط على الفرامل أمام غينيا بيساو 24 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
120 ناشئا بنادي زد يخضعون لاختبار "DNA" بداية من الأسبوع المقبل 38 دقيقة | مصر
تليجراف: روني ولامبارد مرشحان لتدريب إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - مؤتمر السولية: هدفنا التتويج باللقب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - مؤتمر كيروش: جاهزون للصعود للأدوار الإقصائية.. ونحترم كل المنافسين ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - كاف يرفض تغيير ملعب لقاء الجزائر وكوت ديفوار ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 3 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 4 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش