ذا بيست - لماذا تواجد صلاح ضمن المرشحين لأفضل لاعب في العالم وغاب عن تشكيل العام

الثلاثاء، 18 يناير 2022 - 12:53

كتب : محمود ضياء

محمد صلاح

تواجد محمد صلاح ضمن المرشحين الثلاثة لأفضل لاعب في العالم من فيفا لعام 2021 رفقة الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي.

وحصد محمد صلاح المركز الثالث في الجائزة.(تعرف على تفاصيل النقاط)

وفي نفس الوقت، لم يتواجد محمد صلاح ضمن تشكيل العام الذي تم الإعلان عنه في نفس الحفل، بل أنه لم يكن ضمن الـ23 مرشحا من الأساس.

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الأمر ذاته تكرر مع إدوارد ميندي حارس السنغال الذي فاز بجائزة أفضل حارس في العالم ولكنه لم يتواجد في تشكيل العام لصالح جانلويجي دوناروما.

فلماذا تواجد صلاح ضمن المرشحين لأفضل لاعب في العالم ولم يكن في التشكيل المثالي؟

دعنا نوضح أن معايير الاختيار في الجائزتين منفصلتين تماما، حتى وإن تم الإعلان عنهما في نفس الحفل.

المرشحون لجوائز The Best

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يتم اختيار قائمة المرشحين عن طريق مجموعة من الخبراء تختارهم فيفا مكونة من 10 أشخاص.

وتكونت لجنة الخبراء هذا العام من:

علي الحبسي - ديفيد تريزيجيه - خافيير ماسكيرانو - تيم كاهيل - جيريمي - ريان نيلسن - خوليو سيزار - يوليان كلينسمان - جاريد بورجيتي - أليكسي لالاس

ويتم السماح بعد ذلك بالتصويت من 4 جهات، مدربو المنتخبات وقادة المنتخبات وصحفي من كل بلد وتصويت الجمهور.

وتقسم نسبة الأصوات بين الرباعي بالتساوي ليتم اختيار الفائز بعد ذلك.

تشكيل العام

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يتم اختيار تشكيل العام من FIFPRO وهي اختصار لـ Supporting Professional Football Players Worldwide وهي اتحاد جمعية اللاعبين المحترفين الدولي.(طالع تشكيل العام)

ويقوم اللاعبون بالتصويت لاختيار أفضل حارس مرمى مع 3 لاعبين في كل خط، الدفاع والوسط والهجوم، ليكون مجموع الاختيارات بذلك 10 لاعبين يتواجدوا في التشكيل حسب الأصوات.

ويتبقى في النهاية مركز واحد في الملعب يحصل عليه اللاعب الأكثر حصولا على الأصوات بعد الـ10 لاعبين الذين تم اختيارهم سواء كان في الدفاع أو الوسط أو الهجوم.

وشارك في اختيارات هذا العام 18947 لاعبا من 69 دولة حول العالم.

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