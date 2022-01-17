الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط

هدد مجلس إدارة الإسماعيلي بالانسحاب من كأس الرابطة على خلفية حدوث أزمة تحكيمية في مواجهته التي أقيمت ضد الأهلي اليوم الإثنين.

وتعادل الإسماعيلي مع الأهلي في ملعب برج العرب إيجابيا بهدف لمثله في ثاني جولات كأس الرابطة.

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي "رفضه ما ارتكبه حكم المباراة محمد الصباحي والطاقم المساعد له بما وصفه بالأخطاء الفجة في مواجهة الأهلي من بينهما احتساب ركلة جزاء مشكوك في صحتها وحرمت الإسماعيلي من الفوز".

وطالب الإسماعيلي في احتجاجه الرسمي اتحاد الكرة ورابطة الأندية بالتالي:

** اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية واضعين في الاعتبار احترامنا الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.

** إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة.

** إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وفى حال عدم اتخاذ كل ما سبق يؤكد المجلس على احتفاظه بحقه في التصعيد والمتمثل في عدم الاستمرار في تلك البطولة التحضيرية، حفاظًا على حقوق النادي الذي يتمتع بظهير جماهيري كبير.