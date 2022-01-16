كلوب: احتفلنا بهدف محمد صلاح مع منتخب مصر

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سعادته بالفوز على برينتفورد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "كانت مباراة جيدة. برينتفورد ليس فريقا يسهل اللعب ضده بهذا الكم المهول من الكرات الطويلة. عملنا هو أن نكون جاهزين للتعامل مع هذه المواقف".

وأضاف "نقطة قوة برينتفورد هي الركلات الثابتة. من الصعب الدفاع أمامهم ويجب فعل ذلك في المواقع الصحيحة. في الشوط الثاني عانينا قليلا حين بدأوا في اتخاذ بعض المخاطرات، ولكننا تأقلمنا وسجلنا وفزنا".

وعن غياب محمد صلاح وساديو ماني لتواجدهما في كأس أمم إفريقيا قال كلوب: "الأمر طبيعي للغاية. كنا نعلم أن الحديث عن غيابهما سيكثر حين يسافران. النتيجة اليوم تساعد على تهدئة هذه الأحاديث بعض الشيء".

وتابع "أتفهم هذه الأفكار ولكنهما ليسا هنا الآن، ونحن لا نتحدث عن هؤلاء الذين ليسوا معنا. وجدنا طريقنا لاختراق الخصم، وأتمنى للاعبين في إفريقيا أفضل الحظ".

وأوضح كلوب "كنا نحتفل حين سجل محمد صلاح ليلة أمس، وحين سجل ساديو ماني في. أتمنى لهما الفوز بالبطولة، ولكن هذا مستحيل للأسف".

أخيرا عن خوضه للمباراة رقم 350 كمدرب لفريق ليفربول قال كلوب: "أنا سعيد بذلك. حين وصلت في 2015 الصورة كانت مختلفة تماما. مررنا بأوقات محتدمة منذ ذلك التوقيت. النادي هنا أشبه بالعائلة، ونريد البقاء كذلك".

وسجل محمد صلاح هدف فوز منتخب مصر على غينيا بيساو في الجولة الثانية، فيما سجل ماني هدف فوز السنغال على زيمبابوي في الجولة الأولى.