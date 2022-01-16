مستقبل الأهلي.. تعرف على الوجوه الجديدة في قائمة مباراة الإسماعيلي

يواصل شباب الأهلي الظهور في قائمة الفريق خلال كأس الرابطة، فبعد المجموعة التي ظهرت في التدريبات، ثم مشاركة العديد منهم أمام الجونة في المباراة الأولى، يتواجد المزيد أمام الإسماعيلي.

ويلعب الاهلي غدا ضد الإسماعيلي في الثانية والنصف ظهرا، في الجولة الثانية لكأس الرابطة.

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والآن.. لنتعرف على المزيد من وجوه القلعة الحمراء الجديدة:

محمد خليفة نصير

لاعب وسط فريق 1999، الذي شارك أساسيا أمام الجونة وظهر بشكل مميز.

يعد من أبرز العناصر المميزة في القطاع، ويتوقع له الجميع مستقبلا مميزا.

محمد أشرف

ظهير أيسر فريق 2001. تواجد أشرف في قائمة مباراة الجونة ولكنه لم يشارك.

تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي أكثر من مرة، حيث تدرب مع الفريق وشهد له الجميع بقدراته المميزة.

كان لاعبا أساسيا في منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، وكان من أفضل لاعبي تشكيل المنتخب في تونس خلال أزمة كورونا.

عبد الجواد عبد الرحمن

ظهير أيمن فريق 2003، الذي سبق تصعيده عدة مرات.

لاعب مميز تواجد في تشكيل منتخب الشباب الذي خاض بطولة العرب، وسجل هدفا بهذه البطولة.

رأفت خليل

جناح أيمن فريق 2003، الذي بدأ مسيرته كظهير أيسر، قبل أن يتحول إلى جناح ورأس حربة أيضا بفضل قدراته الهجومية.

يمتاز خليل بالتسجيل من الضربات الثابتة وضربات الرأس أيضا.

هداف فريقه بالموسم الماضي، حيث سجل 12 هدفا في 23 مباراة وصنع 4 أهداف.

يوسف شريف

جناح فريق 2003 الذي يجيد اللعب أيضا في خط الوسط.

انضم للفريق من وادي دجلة منذ فترة قصيرة، وسبق له التصعيد مع الفريق الأول.

سجل شريف هدفا في مباراة فريق 2003 أمام البنك الأهلي مؤخرا ببطولة الجمهورية.