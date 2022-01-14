بعد تألقه أمام الجونة.. من هو زياد طارق لاعب الأهلي الواعد؟

تعادل الأهلي سلبيا مع الجونة في أولى جولات المجموعة الثانية لكأس الرابطة المصرية، في مباراة شهدت مشاركة العديد من ناشئي القلعة الحمراء في مواجهة الجونة.

يأتي ذلك في غياب الدوليين، حيث يتواجد 6 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف، بينما يتواجد أليو ديانج مع منتخب مالي وعلي معلول مع منتخب تونس، وأصيب بدر بانون خلال تواجده مع منتخب المغرب.

من ضمن هؤلاء الناشئين ظهر زياد طارق بمستوى جيد للغاية، كونها مشاركته الأولى مع الفريق الأول للنادي الأحمر، حيث حاول وسدد عدة مرات وكان مصدرا للخطورة، فمن هو؟

زياد طارق.. مواليد 6 سبتمبر 2000، ويعد أحد أبرز مواهب قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

بدأ مسيرته مع ناشئي إنبي في موسم 2009-2010، وقضى موسما لم يقيد خلاله، لينضم لاحقا للأهلي.

يعد من أبرز هدافي قطاع الناشئين، كما سبق له تسجيل هدف رائع "مارادوني" نسبة لدييجو أرماندو مارادونا أسطورة الأرجنتين، بعد أن راوغ أكثر من لاعب.

خاض طارق فترة إعارة مع الإسماعيلي، ولقب منذ الصغر بخليفة وليد سليمان، والذي سبق له الإشادة بقدراته، ونصحه بأن يتحلى بالشخصية القوبة والجرأة في اتخاذ القرارات.

حصل طارق على 6 بطولات في قطاع الناشئين، ومثله الأعلى عالميا هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان حاليا، أما محليا فهو وليد سليمان.

وقال زياد طارق في حديثه لموقع FilGoal.com: "أول مكافأة حصلت عليها كانت 200 جنيه. هوايتي الوحيدة كرة القدم، ولم لم أكن لاعبا كنت أتمنى أن أصبح طبيبا".

أما عن هدفه المحلي المفضل، فهو هدف محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي في مرمى أورلاندو بايرتس من ركلة حرة.