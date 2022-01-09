وجوه جديدة في مران الأهلي.. تعرف على خماسي الناشئين الصاعد بقرار موسيماني

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تصعيد 5 ناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم -الأحد- استعدادا للمشاركة في كأس الرابطة.

ويتكون هذا الخماسي من: أحمد أشرف - محمد مغربي - محمد ياسر - أحمد سيد غريب - محمد أحمد "شرقية".

FilGoal.com يصحبكم للتعرف عليهم..

أحمد أشرف - مواليد 2001

لاعب وسط فريق الشباب 2001 وقائد الفريق. يجيد اللعب في مراكز وسط الملعب، وسبق له تمثيل منتخب الشباب 2001.

سبق تصعيده أكثر من مرة الى تدريبات الفريق الأول بالنادي.

تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في وقت سابق وتعافى منها وعاد للمشاركة في المباريات.

يشتهر بين زملائه بالهدوء وقوة الشخصية في الملعب.

محمد مغربي - مواليد 2001

مدافع فريق 2001، ويعتبر أحد أبرز المدافعين بقطاع الناشئين ويتوقع له الجميع مستقبل كبير في النادي.

يجيد اللعب كظهير أيسر وليبرو، وتم تصعيده لفريق 99 في أوقات سابقة.

سبق له التعرض لاصابة خلال تواجده في قطاع الناشئين واضطر للسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

يملك مقومات بدنية وفنية كبيرة وسبق تصعيده مع الفريق الأول أكثر من مرة.

محمد ياسر - مواليد 2001

مهاجم فريق 2001، الذي ضمه أحمد سراج من صفوف نادي شربين.

سجل في أول موسم 4 أهداف بعد انضمامه في منتصف المسابقة، وفي الموسم الثاني سجل 10 أهداف، وفي الثالث سجل 3 أهداف بينما سجل هدفا في الموسم الجاري، حيث لا يلعب كأساسي بشكل مستمر.

هذا تصعيده الأول مع الفريق، ويبلغ طوله 191 سم.

مثله الأعلى محليا عماد متعب وعالميا زلاتان إبراهيموفيتش ولويس سواريز.

أحمد سيد غريب - مواليد 2002

نجل سيد غريب لاعب الأهلي السابق والذي يعمل مدربا في قطاع الناشئين بالنادي.

هداف شباب القلعة الحمراء يجيد اللعب في مركز المهاجم، وكذلك الجناحين.

ضمه موسيماني في القائمة الإفريقية التي خاضت دور الـ32 وأعلنها في أغسطس الماضي.

محمد أحمد شرقية - مواليد 2003

مدافع فريق 2003، الذي ضمه شريف عبد الفضيل للأهلي في وقت سابق عندما كان يتولى تدريب فريق 2003.

تواجد ضمن منتخب الشباب لمواليد 2003 خلال بطولة كاس العرب التي أقيمت بالقاهرة وتوج بها المنتخب السعودي.

وهذا هو أول تصعيد له مع الفريق الأول.