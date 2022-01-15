دي بروين: كان يجب أن نتحلى بالصبر أمام تشيلسي.. ولهذا اخترت التسديد في لقطة الهدف

السبت، 15 يناير 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - جوارديولا

شدد كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي على أن فريقه تحلى بالصبر المطلوب للانتصار على تشيلسي كاشفا عن طريقة تسجيله للهدف أمام البلوز.

وفاز مانشستر سيتي على تشيلسي بهدف دون رد سجله كيفن دي بروين ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي بروين في تصريحات لشبكة بي بي سي: "لم أر أي مجال لتمريرة مناسبة ولكن بعد ذلك رأيت فجوة صغيرة بين المدافعين وانطلقت بينهم ونجح الأمر".

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وأضاف "لقد كان الأمر كذلك مؤخرا ضد تشيلسي منذ أن لعبوا تحت قيادة توخيل وحتى تحت قيادة كونتي قبلها. لن تحصل على خمس فرص واضحة ضدهم في المباراة. في بعض الأحيان تحتاج إلى التحلي بالصبر وهذا ما فعلناه وإلا سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا".

وتابع "لقد كنا في موقف تقدمنا ​​فيه ثماني أو عشر نقاط ولكننا متأخرون أيضا بثماني أو عشر نقاط. نحن نعلم أنه يمكن أن يتغير بسرعة كبيرة وأن الفجوة كبيرة في الوقت الحالي، لكننا نعلم أن ليفربول ليس كذلكولن يكون متأخرا عنا بفارق كبير إذا فاز بالمباراتين".

وأتم "كان لدى كلا الجانبين الكثير من مشاكل وإصابات كورونا لذلك لم نتدرب كثيرا. قدمنا مباراة جيدة مقارنة بالوضع ونجحنا في الفوز".

فوز مانشستر سيتي جعله يبتعد عن صاحب المركز الثاني تشيلسي بـ13 نقطة وعن ليفربول الثالث بـ14 نقطة مع بقاء مباراتين للريدز.

وسجل دي بروين هدفه الخامس أمام تشيلسي كأثر فريق يسجل ضده في البريميرليج.

وحقق مانشستر سيتي انتصاره الـ12 على التوالي في الدوري ليقترب من تحقيق اللقب الرابع للبريميرليج تحت قيادة بيب جوارديولا.

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي كيفن دي بروين
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