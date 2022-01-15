سفير مصر لـ في الجول: لن نسمح بأي إساءة للمنتخب والكاميرون

شدد مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون أنه سيسعى لمنع أي شيء يؤثر سلبا على منتخب مصر في مباراته ضد غينيا بيساو اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

ويلعب الفراعنة ضد غينيا بيساو في ملعب رومدي أدجيا وسافر جمهور صباح اليوم إلى جاروا الكاميرونية لمؤازرة الفريق.

ومن بين المسافرين ظهر مشجعون بقمصان تسخر من تنظيم الكاميرون للبطولة.

وقال المليجي لـFilGoal.com: "لن نسمح بظهور أي لافتات أو قمصان تتضمن أي تقليل من الكاميرون أو تسئ لمنتخب مصر في جهازه الفني واللاعبين".

وواصل "متوقع حضور 400 مشجع اليوم سواء القادمين من مصر أو الجالية المقيمة هنا، هذا بخلاف سكان المدينة".

واستمر "الكاميرون عرضت حضور 10 آلاف مشجع في كل مباراة وسهلت الحصول على التأشيرات ودخول البلد وساعدت في نقل المشجعين من وإلى الملعب".

وأتم "الدعم وصل إلى تشجيع كاميرونيين لمصر التي يعتبرونها بلدهم الثاني".

ويسعى منتخب مصر لتعويض خسارته في الجولة الأولى بهدف ضد نيجيريا.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.