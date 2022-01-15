سفير مصر لـ في الجول: لن نسمح بأي إساءة للمنتخب والكاميرون

السبت، 15 يناير 2022 - 16:50

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر أمم إفريقيا

شدد مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون أنه سيسعى لمنع أي شيء يؤثر سلبا على منتخب مصر في مباراته ضد غينيا بيساو اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2021.

ويلعب الفراعنة ضد غينيا بيساو في ملعب رومدي أدجيا وسافر جمهور صباح اليوم إلى جاروا الكاميرونية لمؤازرة الفريق.

ومن بين المسافرين ظهر مشجعون بقمصان تسخر من تنظيم الكاميرون للبطولة.

أخبار متعلقة
هل تعرف هدافي منتخب مصر في كأس إفريقيا؟ تأجيل دربي لندن بسبب كورونا المصري يضم "الفدائي" ياسر حمد لاعب فلسطين كلاكيات ثاني مرة.. اشتباكات بين أوسيم والكوم الأحمر و"حالات إغماء وغُرز"

وقال المليجي لـFilGoal.com: "لن نسمح بظهور أي لافتات أو قمصان تتضمن أي تقليل من الكاميرون أو تسئ لمنتخب مصر في جهازه الفني واللاعبين".

وواصل "متوقع حضور 400 مشجع اليوم سواء القادمين من مصر أو الجالية المقيمة هنا، هذا بخلاف سكان المدينة".

واستمر "الكاميرون عرضت حضور 10 آلاف مشجع في كل مباراة وسهلت الحصول على التأشيرات ودخول البلد وساعدت في نقل المشجعين من وإلى الملعب".

وأتم "الدعم وصل إلى تشجيع كاميرونيين لمصر التي يعتبرونها بلدهم الثاني".

ويسعى منتخب مصر لتعويض خسارته في الجولة الأولى بهدف ضد نيجيريا.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Max 1.

منتخب مصر كأس إفريقيا
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0) - (0) السودان.. بداية المباراة تشكيل أمم إفريقيا - نيجيريا دون تغييرات.. وأبو عشرين يحمي عرين السودان اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب عقب لقاء بيساو هل تعرف هدافي منتخب مصر في كأس إفريقيا؟
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - نيجيريا (0) - (0) السودان.. بداية المباراة 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
إيسترن كومباني يضم 3 صفقات جديدة 10 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: فوزنا على تشيلسي كان مستحقا.. ولم نحسم اللقب بعد 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توخيل ينتقد لوكاكو: تشيلسي ليس مكانا للاختباء 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أمم إفريقيا - نيجيريا دون تغييرات.. وأبو عشرين يحمي عرين السودان 22 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
دي بروين: كان يجب أن نتحلى بالصبر أمام تشيلسي.. ولهذا اخترت التسديد في لقطة الهدف 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب عقب لقاء بيساو 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران الزمالك - عودة شيكابالا.. طارق حامد والسعيد يواصلان البرنامج التأهيلي 35 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا يقول قانون كرة القدم في أزمة مالي وتونس 2 مؤتمر موسيماني: هذا اللاعب نجم المباراة وتلك المجموعة ستكمل كأس الرابطة.. قد نعير البعض 3 رسالة شديدة اللهجة من وزير الرياضة للاعبي منتخب مصر.. والكشف عن مصير كيروش 4 كاف يصدر بيانا بشأن أزمة مباراة تونس ومالي