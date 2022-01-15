انتهت في إنجلترا - مانشستر سيتي (1) - (0) تشيلسي.. المتصدر يفوز من جديد

السبت، 15 يناير 2022 - 14:25

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - جوارديولا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

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ق82 فيل فودين يضيع فرصة الهدف الثاني بتسديدة فوق المرمى

ق69. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق دي بروين بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء

ق63. كيبا يتصدى لركلة حرة سددها دي بروين بشكل جيد

ق.47 إيدرسون يتألق يومنع هدف التقدم لتشيلي بعد انفراد صريح من لوكاكو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. تسديدة بعيدة من دي بروين من داخل منطقة الجزاء

ق39 خطأ من دفاع تشيلسي بإهداء الكرة لجريليش ولكن كيبا يتألق وينقذ انفرادا صريحا

هدوء في المباراة مع سيطرة مانشستر سيتي بشكل نسبي وبدون فرص على المرمى

ق10. انطلاقة من روميلو لوكاكو ولكنه مرر بشكل خاطئ أمام المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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