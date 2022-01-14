خبر في الجول – الأهلي ينتظر تقريرا فاصلا في ملف علاج أكرم توفيق

الجمعة، 14 يناير 2022 - 22:59

كتب : حسام نور الدين

منتخب مصر - كأس العرب - أكرم توفيق

ينتظر النادي الأهلي وصول أكرم توفيق لاعب الفريق المتواجد رفقة منتخب مصر من الكاميرون، من أجل تحديد مراحل علاجه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي يترقب وصول أكرم توفيق غدا السبت، لكي يخضع إلى فحوصات دقيقة جديدة.

الفحوصات التي خضع لها أكرم توفيق في الكاميرون، أظهرت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، لكنها لا تبين ما إذا كان هناك إصابات إضافية في الغضاريف من عدمه.

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وينتظر الأهلي تلك الفحوصات الإضافية، وهو ما يتحدد بناء عليه الكثير من الأمور في ملف علاجه.

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ويجهز الأهلي لسفر اللاعب خارج البلاد من أجل علاجه بأفضل ما يمكن.

كان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب مصر مع نيجيريا في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس أمم إفريقيا.

وسيعود أكرم توفيق إلى مصر خلال أيام لبدء مرحلة علاجه من الإصابة.

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