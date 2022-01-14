سفير مصر بالكاميرون لـ في الجول: عودة أكرم توفيق إلى القاهرة السبت

الجمعة، 14 يناير 2022 - 00:24

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر - 2 يناير

قال مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون إن أكرم توفيق الظهير الأيمن للفراعنة سيعود إلى القاهرة السبت المقبل.

وتحدث مدحت المليجي لـFilGoal.com قائلا: "أكرم حزين جدا بسبب الإصابة لأنها ستبعده فترة كبيرة عن الملاعب وهو يحب عمله وحزين لعدم تواجده في الملاعب تلك الفترة".

وواصل "سيعود في طائرة المشجعين يوم السبت المقبل حتى يستكمل علاجه".

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ويعاني أكرم توفيق من قطع في الرباط الصليبي تعرض له خلال لقاء مصر ونيجيريا الذي أقيم الثلاثاء الماضي في كأس أمم إفريقيا 2021.

وعن المنتخب قال: "مران المنتخب يوم الخميس كان حماسيا والكل يرغب في التعويض أمام غينيا بيساو والسودان للتأهل للدور التالي ومن ثم سنرى ماذا سيحدث".

وخسر منتخب مصر أولى مبارياته أمام نيجيريا بهدف دون رد.

ويستعد الفراعنة لملاقاة غينيا بيساو السبت المقبل في الجولة الثانية.

منتخب مصر أكرم توفيق كأس أمم إفريقيا
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