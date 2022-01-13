أحمد فتحي لـ أكرم توفيق: لا تفعل مثلي

الخميس، 13 يناير 2022 - 11:23

كتب : FilGoal

أحمد فتحي في آخر ظهور له مع الأهلي

وجه أحمد فتحي لاعب منتخب مصر وبيراميدز، نصيحة لـ أكرم توفيق ظهير الفراعنة والأهلي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وقال فتحي عبر قناة إم بي سي مصر: "أكرم لاعب مجتهد ومن الشخصيات التي أحبها كثيرا وكنت أتحدث معه كثيرا".

وأكمل "أكرم لا يمزح في المباريات أو المران، الاثنان بالنسبة له سواء وهو يشبهني في ذلك الأمر".

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وأردف "أود أن أقول له أن يفكر بشكل إيجابي في أن يعود أفضل من الأول لأن الإصابات واردة للاعب الكرة. نصيحتي له ألا يستعجل في العودة وألا يخطئ غلطتي حيث كنت أستعجل العودة بعد العمليات الجراحية للعب".

وأوضحت نتائج الآشعة التي أجراها أكرم توفيق ظهر يوم الأربعاء عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي. وبدأت إجراءات عودته إلى القاهرة، ولم يتحدد بشكل نهائي موعد سفره.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد كيليتشي إيهيناتشو بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة 30.

بتلك النتيجة حصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما لم يحصد منتخب مصر أي نقطة.

وأصبحت تلك الهزيمة هي الأولى لمصر في دور المجموعات من البطولة منذ الخسارة من الجزائر في نسخة عام 2004.

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