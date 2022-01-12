أمم إفريقيا.. هل يحق لمصر استبدال أكرم توفيق وأحمد فتوح بعد الإصابة

تلقى المنتخب المصري ضربة قوية بإصابة الظهيرين أكرم توفيق وأحمد فتوح خلال مواجهة نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وخسر الفراعنة بهدف دون رد سجله كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

المباراة شهدت خروج أكرم توفيق في الدقيقة العاشرة بسبب الإصابة ثم تم استبدال أحمد فتوح بين شوطي المباراة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن مدى خطورة إصابة أحمد فتوح. (طالع التفاصيل)

والتشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق. (طالع التفاصيل)

ولكن هل يحق لمنتخب مصر استبدال الثنائي؟

استبدل منتخب مصر في وقت سابق محمد حمدي الذي تأكدت إصابته في الركبة بـ مروان داوود لاعب إنبي.

ولن يستطيع المنتخب المصري تكرار نفس الأمر مع الثنائي أكرم توفيق وأحمد فتوح لأن اللوائح تنص على أن الموعد النهائي للاستبدال يكون قبل 24 ساعة على المباراة الأولى لأي منتخب في البطولة.

ويلعب المنتخب المصري مع غينيا بيساو 15 يناير الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات.