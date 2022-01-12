أمم إفريقيا.. هل يحق لمصر استبدال أكرم توفيق وأحمد فتوح بعد الإصابة

الأربعاء، 12 يناير 2022 - 12:07

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمم إفريقيا

تلقى المنتخب المصري ضربة قوية بإصابة الظهيرين أكرم توفيق وأحمد فتوح خلال مواجهة نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات لأمم إفريقيا.

وخسر الفراعنة بهدف دون رد سجله كيليتشي إيهيناتشو في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

المباراة شهدت خروج أكرم توفيق في الدقيقة العاشرة بسبب الإصابة ثم تم استبدال أحمد فتوح بين شوطي المباراة.

أخبار متعلقة
عامر حسين: الشرط الجزائي في عقد كيروش يساوي راتب سنة ونصف أمم إفريقيا - إسماعيلا سار قد يغيب عن السنغال لنهاية البطولة أمم إفريقيا – مدرب جامبيا: فريقي أثبت جدارته.. ونملك فرصة للتأهل أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: مستعدون لإظهار ما لدينا

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن مدى خطورة إصابة أحمد فتوح. (طالع التفاصيل)

والتشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق. (طالع التفاصيل)

ولكن هل يحق لمنتخب مصر استبدال الثنائي؟

استبدل منتخب مصر في وقت سابق محمد حمدي الذي تأكدت إصابته في الركبة بـ مروان داوود لاعب إنبي.

ولن يستطيع المنتخب المصري تكرار نفس الأمر مع الثنائي أكرم توفيق وأحمد فتوح لأن اللوائح تنص على أن الموعد النهائي للاستبدال يكون قبل 24 ساعة على المباراة الأولى لأي منتخب في البطولة.

ويلعب المنتخب المصري مع غينيا بيساو 15 يناير الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

مصر أمم إفريقيا
نرشح لكم
مباشر أمم إفريقيا - تونس ضد مالي التشكيل – المثلوثي ومعلول أساسيان مع تونس.. وديانج احتياطي رفقة مالي أمم إفريقيا - مدرب إثيوبيا: جاهزن لمواجهة الكاميرون.. والفريق خالي من كورونا أمم إفريقيا - ماذا يفعل منتخب مصر بعد عدم الفوز في المباراة الافتتاحية
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - تونس ضد مالي 4 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس الرابطة المصرية - المصري (0) - (0) مصر للمقاصة.. فيوتشر (0) - (0) إيسترن كومباني.. بداية المباريات 6 دقيقة | مصر
التشكيل – المثلوثي ومعلول أساسيان مع تونس.. وديانج احتياطي رفقة مالي 12 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
تشكيل كأس الرابطة - ظهور المحترفين مع إيسترن كومباني.. وعاطف يقود هجوم فيوتشر 16 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل كأس الرابطة - بلح وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأحمد طارق سليمان يحرس مرمى المقاصة 30 دقيقة | مصر
ديلي ميل: تريزيجيه قد يرحل من أستون فيلا في يناير الجاري 35 دقيقة | المحترفون
أمم إفريقيا - مدرب إثيوبيا: جاهزن لمواجهة الكاميرون.. والفريق خالي من كورونا 41 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - ماذا يفعل منتخب مصر بعد عدم الفوز في المباراة الافتتاحية ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 2 مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح 3 وكيل بدر بانون يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابته ومدة الغياب 4 تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا