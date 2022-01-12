في الجول يكشف – إصابة فتوح شد من الدرجة الأولى في السمانة.. وغيابه 12 يوما

تعرض أحمد فتوح ظهير أيسر منتخب مصر لإصابة بشد عضلي من الدرجة الأولى.

وعلم FilGoal.com أن الأشعة أثبتت إصابة فتوح بشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة.

وبالتالي، يغيب فتوح لفترة تتراوح بين 10 و12 يوما.

وبشكل مبدئي، يغيب فتوح عن مباراتي غينيا بيساو والسودان يومي السبت والأربعاء المقبلين.

وكذلك، قد يغيب فتوح عن مباراة دور الـ 16 حال تأهل المنتخب لذلك الدور، مع وجود محاولات لتجهيزه للحاق بذلك الدور.

لا شيء، لم يقدم منتخب مصر أي شيء ضد نيجيريا، لم نلعب بشكل واضح لم يكن هناك طريقة معينة نلجأ لها، حتى لمحات الخطورة كانت بمجهود فردي فقط والنتيجة هزيمة مبكرة وأولى في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا منذ عام 2004.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد كيليتشي إيهيناتشو بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة 30.

بتلك النتيجة حصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما لم يحصد منتخب مصر أي نقطة.