مصدر من المنتخب لـ في الجول: نحن في مشكلة كبيرة.. اشتباه في إصابة قوية لـ أكرم وموقف فتوح

الثلاثاء، 11 يناير 2022 - 23:04

كتب : بسام أبو بكر

أحمد فتوح أمم إفريقيا منتخب مصر

"نحن في مشكلة كبيرة"، هكذا وصف مصدر بـ منتخب مصر الوضع الحالي للفريق بعد إصابتين مُشتبه في قوتهما الشديدة لظهيري الفريق، الأيمن أكرم توفيق، والأيسر أحمد فتوح.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "قبل ظهور نتيجة أشعة أكرم توفيق، فهناك اشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهذا ما أوضحه الفحص الأولي. الجهاز الفني والطبي ينتظران نتيجة الأشعة حتى هذه اللحظة".

وأوضح المصدر "أما بالنسبة لفتوح، فلديه مشكلة عضلية، ننتظر لمزيد من الوقت لإجراء الجهاز الطبي لفحوصات إضافية ولكنه بنسبة كبيرة قد يكون خارج دور المجموعات من البطولة بشكل مبدئي".

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وعلم FilGoal.com في وقت لاحق أن فتوح يعاني من شد في الدرجة الأولى في السمانة يغيبه بين 10 و12 يوما. (طالع التفاصيل)

وأعلن اتحاد الكرة أن أكرم توفيق وأحمد فتوح سيجريان أشعتين للاطمئنان على إصابتهما.

وقال بيان اتحاد الكرة: "يجري مساء اليوم أكرم توفيق مدافع المنتخب الوطني آشعة على ركبته اثر الاصابة التي تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة اليوم أمام نيجيريا ، وذلك في إحدى المستشفيات المعتمدة في البطولة بمدينة جاروا، وعلى ضوء نتيجتها سيتم تحديد مدى إصابته".

وأتم "كما يجري أيضًا أحمد فتوح آشعة لتحديد مدى إصابته التي تسببت في تغييره بين شوطي المباراة".

لا شيء، لم يقدم منتخب مصر أي شيء ضد نيجيريا، لم نلعب بشكل واضح لم يكن هناك طريقة معينة نلجأ لها، حتى لمحات الخطورة كانت بمجهود فردي فقط والنتيجة هزيمة مبكرة وأولى في دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا منذ عام 2004.

وخسر منتخب مصر من نيجيريا اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب رومدي أدجيا في أولى جولات كأس أمم إفريقيا 2021 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

سجل هدف المباراة الوحيد كيليتشي إيهيناتشو بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة 30.

بتلك النتيجة حصد منتخب نيجيريا أول ثلاث نقاط له في البطولة فيما لم يحصد منتخب مصر أي نقطة.

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