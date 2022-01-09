وكيله: عبد الشافي طلب تخفيض راتبه مع الزمالك قبل تجديد تعاقده

كشف ماندو رضا وكيل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك عن كواليس تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال ماندو رضا عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "جلسة تجديد تعاقد عبد الشافي مع الزمالك كانت شبه ودية ووقع دون أي شروط".

وأوضح "أمير مرتضى عندما جلس مع عبد الشافي للتجديد طلب منه تحديد المقابل المالي للتجديد لكنه رفض ذلك وعندما عرض عليه أمير مبلغا كبيرا رفض عبد الشافي وطلب تخفيض المبلغ مراعاة لظروف النادي".

وأتم تصريحاته "عبد الشافي أخبرني أنه لا يمكن أن يضع شروطه أمام الزمالك لأن النادي هو من صنع اسمه".

وأعلن نادي الزمالك تجديد تعاقد محمد عبد الشافي حتى عام 2024. (طالع التفاصيل)

وانتقل عبد الشافي من قطاع الناشئين في الزمالك إلى غزل المحلة عام 2006.

قبل أن يعود للقلعة البيضاء في 2009 ورحل في 2014.

ولعب عبد الشافي (36 عاما) للأهلي والفتح السعوديين قبل أن يعود للزمالك في 2019.

ومثل عبد الشافي فريق الزمالك في 198 مباراة وسجل 11 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة، وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق.

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