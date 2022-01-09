عبد الشافي زمالكاوي حتى 2024

أعلن نادي الزمالك عن تجديد تعاقد الظهير الأيسر المخضرم، محمد عبد الشافي، لموسمين مقبلين.

وكان عقد عبد الشافي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه جدد تعاقده لينتهي بنهاية الموسم بعد المقبل.

وانتقل عبد الشافي من قطاع الناشئين في الزمالك إلى غزل المحلة عام 2006.

قبل أن يعود للقلعة البيضاء في 2009 ورحل في 2014.

ولعب عبد الشافي (36 عاما) للأهلي والفتح السعوديين قبل أن يعود للزمالك في 2019.

ومثل عبد الشافي فريق الزمالك في 198 مباراة وسجل 11 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة، وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق.

وكان والد اللاعب قد صرح في وقت سابق "محمد ابن النادي وسيجدد، بدون كلام، لا يستطيع التفريط في النادي".

وأتم "سيجدد حتما، ودون أي شروط. لا يفكر في الاعتزال الآن لأنه لاعب ملتزم".