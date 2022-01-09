تشكيل أمم إفريقيا - كاب فيردي تتسلح بتافاريز في مواجهة إثيوبيا

الأحد، 09 يناير 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

كاب فيردي

أعلن بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي تشكيل فريقه لمواجهة إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيو دا روزا

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خط الدفاع: ستوبيرا – روبرتو لوبيز – ستيفن فورتيس

خط الوسط: جيفري فورتيس - نونو بورجيس – كيني روشا سانتوس - ديلان تافاريز

خط الهجوم: خاميرو مونتيرو – جوليو تافاريز – جاري رودريجيز

وكان منتخب إثيوبيا قد أعلن تشكيله للمباراة قبل انطلاقها بـ6 ساعات.

للتعرف على تشكيل إثيوبيا اضغط هنا

وافتتح منتخب الكاميرون صاحب الأرض هذه البطولة بالفوز على بوركينا فاسو 2-1.

سجل جوستافو سانجاري الهدف الأول لبوركينا في الدقيقة 24، بينما سجل فينسنت أبو بكر هدفي الكاميرون في الدقيقتين 40 و45+3.

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