تشكيل أمم إفريقيا - كاب فيردي تتسلح بتافاريز في مواجهة إثيوبيا

أعلن بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي تشكيل فريقه لمواجهة إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيو دا روزا

خط الدفاع: ستوبيرا – روبرتو لوبيز – ستيفن فورتيس

خط الوسط: جيفري فورتيس - نونو بورجيس – كيني روشا سانتوس - ديلان تافاريز

خط الهجوم: خاميرو مونتيرو – جوليو تافاريز – جاري رودريجيز

وكان منتخب إثيوبيا قد أعلن تشكيله للمباراة قبل انطلاقها بـ6 ساعات.

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وافتتح منتخب الكاميرون صاحب الأرض هذه البطولة بالفوز على بوركينا فاسو 2-1.

سجل جوستافو سانجاري الهدف الأول لبوركينا في الدقيقة 24، بينما سجل فينسنت أبو بكر هدفي الكاميرون في الدقيقتين 40 و45+3.