تشكيل أمم إفريقيا - كاب فيردي تتسلح بتافاريز في مواجهة إثيوبيا
الأحد، 09 يناير 2022 - 20:17
كتب : FilGoal
أعلن بوبيستا المدير الفني لمنتخب كاب فيردي تشكيل فريقه لمواجهة إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيو دا روزا
خط الدفاع: ستوبيرا – روبرتو لوبيز – ستيفن فورتيس
خط الوسط: جيفري فورتيس - نونو بورجيس – كيني روشا سانتوس - ديلان تافاريز
خط الهجوم: خاميرو مونتيرو – جوليو تافاريز – جاري رودريجيز
وكان منتخب إثيوبيا قد أعلن تشكيله للمباراة قبل انطلاقها بـ6 ساعات.
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وافتتح منتخب الكاميرون صاحب الأرض هذه البطولة بالفوز على بوركينا فاسو 2-1.
سجل جوستافو سانجاري الهدف الأول لبوركينا في الدقيقة 24، بينما سجل فينسنت أبو بكر هدفي الكاميرون في الدقيقتين 40 و45+3.