تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي

يغيب جناح الجونة شيمليس بيكلي عن تشكيل إثيوبيا لمواجهة كاب فيردي ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2021.

وأعلن المنتخب الإثيوبي تشكيله مبكرا جدا، قبل مباراة التاسعة مساء ضد كاب فيردي.

ويغيب بيكلي المصاب عن المواجهة، ليدفع المدرب ووبيتو أباتي بكل من..

حراسة المرمى: تيكليماريام شانكو

الدفاع: سليمان حميد – أتشكالاو تاميني – ياريد باي - رمضان يوسف

الوسط: ميسود محمد – أمانويل يوهانيس – سورافيل داجانتشيو

الهجوم: أمانويل جيبريمايكل – أبو بكر نصير – جيتانيه كيبيديه

وتضم المجموعة الأولى كذلك طرفي مباراة الافتتاح، الكاميرون المستضيف وخيول بوركينا فاسو.