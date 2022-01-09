تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي

الأحد، 09 يناير 2022 - 14:42

كتب : محمد عبد العظيم

وبيتو أباتي مدرب إثيوبيا

يغيب جناح الجونة شيمليس بيكلي عن تشكيل إثيوبيا لمواجهة كاب فيردي ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2021.

وأعلن المنتخب الإثيوبي تشكيله مبكرا جدا، قبل مباراة التاسعة مساء ضد كاب فيردي.

ويغيب بيكلي المصاب عن المواجهة، ليدفع المدرب ووبيتو أباتي بكل من..

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب إثيوبيا: جاهزون لإظهار هويتنا مدرب إثيوبيا: سنفقد شميلس بيكلي فقط أمام كاب فيردي قصة أبناء الشيطان.. كتبوا تاريخا ذهبيا لـ إثيوبيا تم محوه عمدا

حراسة المرمى: تيكليماريام شانكو

الدفاع: سليمان حميد – أتشكالاو تاميني – ياريد باي - رمضان يوسف

الوسط: ميسود محمد – أمانويل يوهانيس – سورافيل داجانتشيو

الهجوم: أمانويل جيبريمايكل – أبو بكر نصير – جيتانيه كيبيديه

وتضم المجموعة الأولى كذلك طرفي مباراة الافتتاح، الكاميرون المستضيف وخيول بوركينا فاسو.

إثيوبيا كاب فيردي كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
محمد صلاح القائد رقم 19 لـ منتخب مصر في كأس إفريقيا مدرب المغرب يكشف وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف فريقه الدوري المصري رابع بطولة يمثلها لاعبون في كأس إفريقيا أحمد موسى: نيجيريا ستتوج باللقب في هذه الحالة
أخر الأخبار
ضربة جديدة لـ تشافي.. برشلونة يعلن مدة غياب إريك جارسيا 25 دقيقة | الدوري الإسباني
إصابة مدافع ليفربول بفيروس كورونا 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – تصعيد 5 ناشئين.. وتقسيمة بين اللاعبين 32 دقيقة | مصر
كوكا يشارك في هزيمة كونيا سبور وابتعاده عن الصدارة 50 دقيقة | المحترفون
تشكيل أمم إفريقيا – في غياب بيكلي وقبل المباراة بـ 6 ساعات.. ثلاثي هجومي لـ إثيوبيا ضد كاب فيردي 54 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: عروض محلية لثلاثي الفريق.. وطلبنا المبادلة ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يذكر الفريق بالإرشادات الطبية.. ومسحة جديدة لـ طاهر وربيعة وفخري ساعة | مصر
شفاء يورجن كلوب من فيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي