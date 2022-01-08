خبر في الجول - مسحة جديدة لـ إبراهيم عادل.. و"كورس فيتامينات" فقط للعلاج

السبت، 08 يناير 2022 - 13:42

كتب : أحمد الخولي

إبراهيم عادل بيراميدز

يخضع إبراهيم عادل لاعب منتخب مصر وبيراميدز لمسحة جديدة اليوم خاصة بناديه للإطلاع على مدى تحسن حالته من إصابته بفيروس كورونا .

وأعلن أمس محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إصابة إبراهيم عادل بكورونا. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com تفاصيل إصابة اللاعب وموقف بيراميدز. (طالع التفاصيل)

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وحسبما علم FilGoal.com يتابع منتخب مصر الإجراءات العلاجية التى ينفذها بيراميدز مع اللاعب بالتنسيق بين مصطفي المنيري طبيب بيراميدز ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب.

ويتواجد اللاعب حاليا في عزل طبي ويتناول "كورس فيتامينات" فقط دون مضادات حيوية أو مسكنات بسبب عدم معاناته من أى أعراض وحالته أشبه بالطبيعية .

وقرر بيراميدز خضوع اللاعب لمسحتين اليوم وبعد غد الإثنين بحسب بروتوكول بيراميدز العلاجي لفيروس كورونا.

وشارك في مباراة الكونغو الديموقراطية يوم الأربعاء الماضي ولم يشعر بأي أعراض خلال تلك المباراة حتى أمس.

وتفاجئ مسؤولو بيراميدز من إعلان منتخب مصر إصابة لاعب الفريق بكورونا، وسيتم إجراء مسحة جديدة له للتأكد من النتيجة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس الأمم يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة نيجيريا.

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