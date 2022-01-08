رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة المفاوضات مع عمرو مرعي

أوضح يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي حقيقة انتقال عمرو مرعي مهاجم المصري البورسعيدي إلى صفوف الدراويش.

وانتشرت تقارير في الساعات الأخيرة تشير لانتقال عمرو مرعي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وشدد الكومي عبر موقع الإسماعيلي الرسمي: "إدارة النادي لم تدخل فى أى مفاوضات للتعاقد مع عمرو مرعى مهاجم المصرى البورسعيدي".

وأضاف "ما يتردد بشأن دخول الإسماعيلى فى مفاوضات مع اللاعب عار تمامًا من الصحة خاصة وأن النادى يكن كل التقدير والاحترام للنادى البورسعيدى الشقيق".

وأكمل "النادى لم يدخل فى مهاترات وكلاء اللاعبين لإفساد العلاقات الطيبة بين الناديين وجماهيرهم بشأن التعاقد مع لاعب المصرى الحالى".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق رغبة مرعي في فسخ تعاقده مع المصري بسبب عدم الحصول على مستحقاته. (طالع التفاصيل)

وسجل عمرو مرعي هدفين في 5 مباريات خلال 321 دقيقة بالدوري المصري الموسم الجاري.

وذكر موقع النادي أن رئيس الإسماعيلى أبدى استيائه الشديد من وكيل اللاعبين والذى ورط النادى سابقا فى الزامبى جاستن شونجا.

وكان الإسماعيلي قد فسخ تعاقد المهاجم الزامبي بالتراضي بعدما لعب بقميص الدراويش 104 دقيقة فقط دون أن يسجل أو يصنع.

وضم الإسماعيلي المهاجم الجامبي سايكو كونتيه قادما من السكة الحديد، والمهاجم البوليفي كارميلو ألجارناز.