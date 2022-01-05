مصدر مقرب من مرعي لـ في الجول: يرغب في فسخ تعاقده مع المصري

يقترب عمرو مرعي مهاجم المصري البورسعيدي من فسخ تعاقده مع النادي.

عمرو مرعي النادي : المصري المصري

وانضم مرعي إلى المصري مطلع الموسم الجاري قادما في بيراميدز.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "يرغب عمرو مرعي في فسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من ثلاثة أشهر".

وأضاف "يحق له فسخ التعاقد مع المصري ومن ثم الحصول على باقي المستحقات المالية في عقده بالموسم الأول والمقدر بـ 5 ملايين جنية".

وشدد" مرعي حصل بشكل رسمي على مليون ونصف فقط في 10 سبتمبر الماضي قبل أن يحصل على شيك بمبلغ مليون جنيه في 15 أكتوبر الماضي وتم رفضه من البنك".

وأكمل "بالتالي يحق للاعب أن يحصل على ثلاثة ملايين ونصف باقي مستحقاته مع أحقيته في فسخ تعاقده مع ناديه البورسعيدي".

وأتم "تعاقد عمرو مرعي مع المصري لمدة 3 مواسم مقابل 15 مليون".

وسجل عمرو مرعي هدفين في 5 مباريات خلال 321 دقيقة بالدوري المصري الموسم الجاري.