مصدر مقرب من مرعي لـ في الجول: يرغب في فسخ تعاقده مع المصري

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 10:58

كتب : حامد وجدي

عمرو مرعي - المصري - الاتحاد - الصورة من حساب المصري

يقترب عمرو مرعي مهاجم المصري البورسعيدي من فسخ تعاقده مع النادي.

عمرو مرعي

النادي : المصري

المصري

وانضم مرعي إلى المصري مطلع الموسم الجاري قادما في بيراميدز.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "يرغب عمرو مرعي في فسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته المالية لأكثر من ثلاثة أشهر".

أخبار متعلقة
تشكيل في الدوري - مرعي يقود هجوم المصري.. وكريم طارق وعبد النعيم للجونة مرعي عن ترشيحه لخلافة نبيه: لا توجد مفاوضات.. ولا أحد يرفض نداء الزمالك المصري يضم عمرو مرعي وإسلام جمال وأسامة الجزار مصدر من المصري لـ في الجول: تعاقدنا مع عمرو مرعي

وأضاف "يحق له فسخ التعاقد مع المصري ومن ثم الحصول على باقي المستحقات المالية في عقده بالموسم الأول والمقدر بـ 5 ملايين جنية".

وشدد" مرعي حصل بشكل رسمي على مليون ونصف فقط في 10 سبتمبر الماضي قبل أن يحصل على شيك بمبلغ مليون جنيه في 15 أكتوبر الماضي وتم رفضه من البنك".

وأكمل "بالتالي يحق للاعب أن يحصل على ثلاثة ملايين ونصف باقي مستحقاته مع أحقيته في فسخ تعاقده مع ناديه البورسعيدي".

وأتم "تعاقد عمرو مرعي مع المصري لمدة 3 مواسم مقابل 15 مليون".

وسجل عمرو مرعي هدفين في 5 مباريات خلال 321 دقيقة بالدوري المصري الموسم الجاري.

عمرو مرعي الدوري المصري المصري البورسعيدي
نرشح لكم
المحلة: قررنا مقاضاة عودة.. وبسيوني يخلفه في تدريب الفريق روجيه ميلا: كنت سأختار الزمالك إذا أتيحت لي فرصة اللعب في مصر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي المصري حوار - محمد صبحي لـ في الجول: لن أعلن اعتزالي.. وهناك من يعطلني
أخر الأخبار
برشلونة يقيد داني ألفيش في قائمة الفريق 34 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - مونتيري يستعيد صانع ألعابه قبل كأس العالم للأندية 35 دقيقة | أمريكا
ليفربول قد يلعب بدون مدرب.. إصابة مساعد كلوب بفيروس كورونا 44 دقيقة | أوروبا
في الجول ينشر القرار الوزاري بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي 48 دقيقة | مصر
برايتون يضم أصغر لاعب في تاريخ اليورو 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المحلة: قررنا مقاضاة عودة.. وبسيوني يخلفه في تدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - انضمام صلاح وتريزيجيه لتدريبات مصر قبل السفر لـ الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر مقرب من مرعي لـ في الجول: يرغب في فسخ تعاقده مع المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 2 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات