مروان داوود: استدعائي لمنتخب مصر؟ لا أعرف ماذا أقول.. وهدفي في الأردن سجلته من قبل مع ناشئيء الأهلي

كشف مروان داوود لاعب إنبي تفاصيل استدعاءه لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2021 لتعويض غياب محمد حمدي الذي تعرض للإصابة.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي: "تلقينا خطابا من اتحاد الكرة قبل دقائق، يفيد باستدعاء مروان داوود إلى منتخب مصر".

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وقال مروان داوود عن الاستدعاء لمنتخب مصر مرة أخرى: "لا أعرف ماذا أقول، لم أشعر بإمكانية استدعائي لمنتخب مصر ولم أتوقع ذلك".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "بعد إصابة محمد حمدي، هاتفني أحد مسؤولي جهاز المنتخب وأخبرني بأن أصبح جاهزا للسفر غدا مع المنتخب".

وتابع "جهزت حقبيتي في ثواني".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم الجمعة عن إصابة محمد حمدي في الركبة وتقدم مصر بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستبداله. (طالع التفاصيل)

وأردف "عندما كنت ألعب في نادي الشمس أخبرت رفاقي أنني إذا لعبت في الدوري الممتاز سأنضم للمنتخب لكن لم أتوقع أن تسير الأمور بتلك السرعة".

وواصل "لا أعرف كيف أصف مشاعري، أين كنت من 4 أشهر وأين أنا الآن، هذا كرم من الله".

وعن نصائح كارلوس كيروش له قال: "كيروش كان يقول لي أنت لاعب كبير ولابد أن تُخرج أفضل ما لديك ودائما ما شجعنا".

وأوضح "ليس لدي مشكلة في اللعب بأي مركز بقميص المنتخب، ولعبت أيضا في مركز لاعب الوسط الأيمن بالإضافة لمركز الظهير الأيسر".

وأتم "هدفي في شباك الأردن بكأس العرب سبق وأن سجلت مثله بقميص ناشئيء الأهلي بنفس الطريقة".

صاحب الـ24 عاما يملك مباراتين دوليتين. سجل فيهما هدفا في شباك الأردن.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر إلى الكاميرون صباح غد السبت للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2021.

ويلتقي منتخب مصر مع نيجيريا يوم 11 يناير الجاري في الجولة الأولى.