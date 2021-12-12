حكاية مروان داوود – "شبيه روبرتسون" ورحلة من الأهلي لـ المنتخب عبر الدرجة الثالثة

بالتأكيد عندما كان يلعب مروان داوود في الدرجة الثالثة بقميص نادي الشمس، لم يكن يتخيل أنه سيشارك مع منتخب مصر في كأس العرب، بل سيسجل أيضا.

ربما حتى مع انتقاله إلى إنبي، كان حلم داوود بعيدا لدرجة أن مع دخول رأسيته لمرمى الأردن انهمرت دموعه.

FilGoal.com يرصد لكم رحلة مروان داوود الرائعة، كيف بدأت وكواليسها، من الشمس إلى الأهلي إلى المنتخب، عبر الدرجة الثالثة.

سمير كمونة المدير الفني لمواليد 1997 سابقا في الأهلي شرح لـ FilGoal.com: "مروان داوود أحد إكتشافاتي عندما كنت أتولى تدريب فريق مواليد 97 بالنادي الأهلي. قمنا بضمه في وقت قياسي. الفريق كان بحاجة إلى ظهير أيسر وكنا نبحث عن خامة طيبة".

وأكمل "كانت هناك مباراة ودية بين الاهلي والشمس وعندما شاهدناه نال إعجابنا. قررت مع أسامة حسني ضمه للفريق وحضر للتدرب معنا وخلال فترة قصيرة قمنا بضمه وأنهينا كافة الأمور وأصبح لاعبا بالفريق".

وأردف "في البداية كان لديه رهبة بعض الشئ عملنا على تجاوزها وبعدها اكتسب ثقة كبيرة بالنفس. عملت مع أسامة حسني على تطوير النواحي الهجومية لديه وكذلك ضبط دقة العرضيات. هو لاعب مميز وموهبة وسيكون له مستقبل كبير".

لماذا إذا رحل داوود عن الأهلي؟ يوضح كمونة: "إلغاء مسابقة 97 ظلمه، ولكن الحمد لله نال ما يستحق من بوابة إنبي والمنتخب الوطني وأتمنى له التوفيق".

طه شحاتة، المدير الفني السابق لنادي الشمس قال لـ FilGoal.com: "علمت برحيل مروان داوود من ناشئي الأهلي. كان قريبا من التوقيع لنادي النصر مع سيد عيد لكنه لم يكن وقع بعد، فتحدثت معه وكنت أعرفه جيدا لذلك جاء للتوقيع مع الشمس".

وأكمل "داوود شارك معي حتى رحيلي في منتصف الموسم، هو يمتاز بالإخلاص للمكان الذي يعمل فيه، سواء لاعب في القسم الثالث أو الممتاز لذلك الآن هو في الدوري الممتاز".

وكشف "خلال هذه الفترة تلقى عرضين من القناة ومنتخب السويس ولكن تحدثت معه من أجل البقاء لنهاية الموسم. مستواه كان مميزا جدا لذلك لم يكن لدي شك في مشاركته بالممتاز وأرى بأنه سيحترف أوروبيا لميزته في السرعة فهو مؤهل ليكون لاعبا في أوروبا".

أما تامر حسن، الذي خلف شحاتة في تدريب الشمس، قال لـ FilGoal.com: "توليت قيادة فريق الشمس خلفا لطه شحاتة في موسم 2018-2019 وكان مروان داوود متواجدا في الفريق، كنت أعلم أنه كان في ناشئين الأهلي لكنه لم يكن يشارك معهم بصفه مستمرة وعاد للشمس".

وشرح حسن "عندما شاهدته ظهر لي ظهير أيسر سريع لديه حلول في الثلث الأخير وليس على الخط فقط، بل لديه إمكانيات الدخول للعمق. كان يحتاج للتوجيه لميزته في السرعة. لديه مواصفات الظهير الأيسر الجيد هجوميا ولكنه كان يحتاج للتركيز في المواجهات الفردية".

وكشف "ميزة داوود أنه يستجيب للتعليمات سريعا، وينفذ الأدوار الهجومية بطريقة مختلفة. قد يعيبه بعض التهور في الجانب الدفاعي لأنه سريع الحركة، وأحيانا هذا يكون عيبا في الدفاع".

وأوضح حسن "التوظيف الجيد لمروان هو الظهير الأيسر ورغم مشاركته في الجناح الأيمن لكن اعتقد أنه مركز غير مناسب له، هو يشبه أندي روبرتسون ظهير ليفربول".

وأتم حسن "مع تطور مستواه سيكون بديلا لأحمد فتوح لأن فتوح حصل على جرعات كثيرة من الاحتكاك الدولي لذلك سيحجز مكانه بصفة أساسية".

عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي، النادي الذي ضم داوود من الشمس فقال: "أحد أعضاء نادي الشمس رشح اللاعب لمصطفى الأمير رئيس النادي. تابعناه من خلال لجنة، وبعدها تفاوضت مع النادي واستأذنت منهم أن يتدرب معنا لـ 10 أيام".

وكشف "حلمي طولان اقتنع به. تعاقدنا معه نهائي ولمدة 5 سنوات. نحن سعداء لأنه يثبت صحة سياسة النادي".