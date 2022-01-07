أبو جبل لـ في الجول: مسحة جديدة بعد 48 ساعة للحاق ببعثة منتخب مصر

أوضح محمد أبو جبل حارس منتخب مصر برنامجه عقب الإصابة بفيروس كورونا قبل السفر إلى الكاميرون لخوض كأس الأمم الإفريقية 2021.

وأصيب أبو جبل رفقة عصام الحضري مدرب الحراس للإصابة بفيروس كورونا ولن يسافرا رفقة بعثة مصر للكاميرون غدا السبت.

وقال أبو جبل لـ FilGoal.com: "أخضع حاليا لبرنامج علاجي وتأهيلي عن طريق المدرب، ولا أشعر بأي أعراض".

وأضاف "بعد 48 ساعة سأجرى مسحة أخرى رفقة عصام الحضري مدرب الحراس من أجل اللحاق ببعثة منتخب مصر في الكاميرون".

وسيظل أبو جبل على قوة منتخب مصر وفور شفائه سوف يسافر إلى الكاميرون.

ووجه الحضري رسالة إلى الجماهير المصرية عبر FilGoal.com في وقت سابق وأوضح موقفه من الالتحاق بالبعثة التي ستسافر غدا السبت إلى الكاميرون. (طالع التفاصيل)

ولا تمنع الإصابة بكورونا اللاعبين من الانضمام للمنتخبات حتى لو غابوا عن المباراة الأولى. (طالع التفاصيل)

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