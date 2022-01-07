رسالة من الحضري عبر في الجول عقب إصابته بكورونا

الجمعة، 07 يناير 2022 - 14:58

كتب : بسام أبو بكر

مران منتخب مصر - 2 يناير

وجه عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر رسالة إلى الجماهير عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحضري في رسالة مقتضبة عبر FilGoal.com: "أقول للجميع اطمأنوا كل شيء يسير بشكل جيد ولا تقلقوا".

وأتم "وخلال يومين أو ثلاثة وفور تحول المسحة إلى سلبية سوف أسافر إلى الكاميرون لألتحق بالبعثة".

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وكان منتخب مصر أعلن إصابة الحضري ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفراعنة بفيروس كورونا.

وسوف يسافر منتخب مصر إلى الكاميرون غدا السبت لبدء الاستعداد لملاقاة نيجيريا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته بملاقاة نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تفكير منتخب مصر في الاستعانة بمدرب حراس مؤقت لحين شفاء الحضري. (طالع التفاصيل)

ولا تمنع الإصابة بكورونا اللاعبين من الانضمام للمنتخبات حتى لو غابوا عن المباراة الأولى. (طالع التفاصيل)

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