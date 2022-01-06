زياش: استبعادي من منتخب المغرب؟ لا أهتم بأي شيء في الوقت الحالي

عبر حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي عن سعادته بالمستوى الذي قدمه في فوز فريقه على توتنام في كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك زياش في فوز تشيلسي على توتنام بثنائية دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين. (طالع التفاصيل)

وقال زياش عقب المباراة عبر قناة بي إن سبورتس: "أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي قدمته مع فريقي ومساعدته للفوز".

وأضاف "في هذه الفترة أحاول التركيز بكل قوة مع فريقي من أجل الظهور بمستوى جيد ومساعدته في تحقيق الانتصارات".

وبسؤاله عن شعوره ورأيه في استبعاده من قائمة منتخب المغرب المشاركة في أمم إفريقيا رد قائلا: "في الوقت الحالي لا أهتم بأي شيء، فقط أحاول التركيز مع فريقي".

وكان وحيد خليلوزيدش المدير الفني لمنتخب المغرب استبعد زياش من قائمة أسود أطلس المشاركة في أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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