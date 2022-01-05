توتنام يقتل نفسه أمام تشيلسي في كأس الرابطة

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام - هافرتز

تكفل توتنام بهزيمة نفسه أمام تشيلسي خلال مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية بهدفين دون رد.

وفاز تشيلسي على توتنام بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وسجل دفاع توتنام ثنائية فوز تشيلسي بالخطأ في مرماه، لينوب عن الفريق الأزرق في تسجيل الأهداف.

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شهدت المباراة عودة روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي للمشاركة أساسيا مع فريقه بعد استبعاده من مواجهة ليفربول الماضية في الدوري بسبب تصريحاته ضد توماس توخيل المدير الفني للأزرق.

وغاب ثنائي تشيلسي نجولو كانتي وتياجو سيلفا عن المباراة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وصف المباراة

لم ينتظر توتنام كثيرا ليسجل هدف التقدم الذي جاء في الدقيقة 4 عن طريق الألماني كاي هافرتز.

ومرر ماركوس ألونسو الكرة إلى هافرتز الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد بالقدم اليسرى، لتصطدم الكرة بقدم دافينسون سانشيز وتغير مسارها داخل شباك توتنام.

واستمر ضغط وسيطرة تشيلسي على الكرة ونجح أصحاب الأرض في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 35.

ومن ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نفذها حكيم زياش أخطأ دفاع توتنام في إبعاد الكرة بعد رأسية من سانشيز اصطدمت بزميله بين دايفز لتعود وتسكن شباك هوجو لوريس.

في الشوط الثاني سيطر تشيلسي على اللعب وبدأ توتنام في محاولاته من أجل تقليص الفارق، ولكن دون جدوى أمام دفاع وحارس تشيلسي.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 12 يناير الجاري في ملعب توتنام.

تشيلسي توتنام كأس الرابطة الإنجليزية
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