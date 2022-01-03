تقرير: تنافس إنجليزي ألماني على ضم دينيس زكريا

الإثنين، 03 يناير 2022 - 10:23

كتب : FilGoal

دينيس زكريا

استفسر الرباعي مانشستر يونايتد وليفربول وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند عن إمكانية ضم دينيس زكريا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ.

ويسعى الرباعي لتقوية مركز لاعب الارتكاز في الفريق من خلال ضم اللاعب السويسري.

وينتهي عقد ابن الـ25 عاما بنهاية الموسم الحالي.

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وبحسب جوناثان شراجر صحفي تليجراف، فإن المفاوضات لم ترتق لمرحلة العرض الرسمي حتى الآن.

ويلعب زكريا بشكل أساسي في مركز لاعب الوسط المدافع مع القدرة على أداء دور لاعب الوسط الثاني وقلب الدفاع.

وشارك زكريا في 16 مباراة مع جلادباخ هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا.

دينيس زكريا مانشستر يونايتد ليفربول بايرن ميونيخ بوروسيا دورتموند
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