صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22
الأحد، 02 يناير 2022 - 20:31
كتب : FilGoal
ابتعد محمد صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وسجل صلاح هدفا أمام تشيلسي ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز
نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022
محمد صلاح - ليفربول - 16 هدفا
ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف
جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف
ساديو ماني - ليفربول - 8 أهداف
كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 8 أهداف
مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 8 أهداف
رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف
إيميل سميث رو - أرسنال - 8 أهداف
سون هيونج مين - توتنام - 8 أهداف
إيمانويل دينيس - واتفورد - 8 أهداف
ميسون ماونت - تشيلسي - 7 أهداف
نيل موباي - برايتون - 7 أهداف
بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي - 7 أهداف
رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 7 أهداف