صلاح يبتعد بالصدارة مجددا.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

الأحد، 02 يناير 2022 - 20:31

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح في تشيلسي

ابتعد محمد صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وسجل صلاح هدفا أمام تشيلسي ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

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محمد صلاح - ليفربول - 16 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 8 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 8 أهداف

مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 8 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف

إيميل سميث رو - أرسنال - 8 أهداف

سون هيونج مين - توتنام - 8 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 8 أهداف

ميسون ماونت - تشيلسي - 7 أهداف

نيل موباي - برايتون - 7 أهداف

بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي - 7 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 7 أهداف

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