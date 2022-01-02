تشكيل الدوري الإنجليزي - توخيل يبعد لوكاكو عن قائمة تشيلسي.. وثلاثي غائب عن ليفربول

الأحد، 02 يناير 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول تشيلسي

أعلن الثنائي الألماني توماس توخيل ويورجن كلوب تشكيل فريقهما تشيلسي وليفربول لمواجهة اليوم في ستامفورد بريدج ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

ويغيب يورجن كلوب عن فريق ليفربول بسبب اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

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وعلى الجانب الآخر، قرر توماس توخيل استبعاد روميلو لوكاكو على خلفية تصريحاته الأخيرة. (طالع التصريحات)

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: أنتونيو روديجر - تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه

خط الوسط: ماركوس ألونسو - ماتيو كوفاسيتش - نجولو كانتي - سيزار أزبلكويتا

خط الهجوم: ميسون ماونت - كاي هافرتز - كريستيان بوليسيتش

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر

خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكساندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - جيمس ميلنر

خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

تشيلسي ليفربول الدوري الإنجليزي
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