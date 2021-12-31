لوكاكو: لم أفكر في العودة إلى تشيلسي ورفضت مانشستر سيتي.. وموقفي من اللعب لـ يوفنتوس وميلان

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 - 16:33

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - تشيلسي

قال روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي إنه خيار عودته إلى ناديه عقب رحيله من إنتر ميلان لم يكن الأول في تفكيره بل كان هناك ثلاثة أندية أخرى.

وأجرى لوكاكو حوارا مع شبكة "سكاي سبورت" في فرعها الإيطالي نُشر منه جزء آخر اليوم الجمعة وقال خلاله: "هناك ثلاثة أندية هم القمة في العالم، برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ، كل اللاعبين يحلمون باللعب لهم".

وتابع "فكرت في الذهاب لأحد تلك الأندية بعد نهاية مشواري مع إنتر لكن ذلك لم يحدث وبعد ذلك قلت إنني أتخيل نفسي في ناد واحد فقط هو تشيلسي".

أخبار متعلقة
لوكاكو: قرار توخيل سبب عدم ظهوري بشكل جيد مع تشيلسي.. وأتمنى العودة لـ إنتر يوما ما توخيل معلقا على كلام لوكاكو: لم يعجبني.. ولم يعرف أحد أنه غير سعيد تقرير: رفض اللعب لـ المغرب.. الزلزولي اختار إسبانيا

وأكمل "عندما أبلغني أنطونيو كونتي برحيله عن تدريب الفريق شعرت بالحزن ثم رحل أشرف حكيمي وأدركت الصعوبات المادية في النادي، لكنني كنت سأبقى مع سيميوني إنزاجي وأدركت أن هناك فرصة لنفوز بالدوري مجددا، فشقيقي تحدث عنه جيدا".

وكان جوردان لوكاكو لعب مع إنزاجي في لاتسيو.

وشدد روميلو "ما أزعجني أن المدراء لم يحاولوا تجديد تعاقدي وهو ما كان سيجعلني أبقى بنسبة 100%، لكنني لم أغادر من أجل الأموال بل لتحدي العودة لإنجلترا حيث لم أفز بالألقاب".

وكشف روميلو لوكاكو عن رفضه لعرض من مانشستر سيتي في عام 2020 وقال: "بعد أول سنة لي مع إنتر قدم مانشستر سيتي عرضا لضمي وكان أعلى مما أحصل عليه حاليا من تشيلسي لكنني لم أرغب في الرحيل".

وواصل "لم يكن الوقت مناسبا أردت القيام بشيء جيد مع إنتر لأنه أنقذ مسيرتي، لقد كنت في حفرة عميقة في مانشستر يونايتد والأمور لم تسر على ما يرام وإنتر استثمر لضمي الكثير".

وعن هل يلعب ليوفنتوس أو ميلان قال: "لن يحدث، لقد كنت غاضبا حينما أخبرني وكيلي عن عرض يوفنتوس، بالنسبة لي هناك إنتر فقط في إيطاليا".

وأكمل "تحدثت ليوفنتوس قبل إنتر وفي النهاية أخبرت مانشستر يونايتد برفض عرض يوفنتوس حتى لو كان أعلى مما قدمه إنتر".

وعن لاوتاور مارتينيز مهاجم إنتر قال لوكاكو: "لاوتارو أفضل زميل حظيت به، كنت سأموت في الملعب لأجله".

وأتم "هل سينضم لي في تشيلسي؟ لا هو سيبقى في ميلان وسأعود أنا إليه".

يذكر أن لوكاكو قال إن سبب عدم تألقه مع تشيلسي حاليا يعود لتغيير مدربه توماس توخيل لطريقته. (طالع التفاصيل)

ورد توخيل على تصريحات لوكاكو مؤكدا أنها لم تعجبه وأنها تضر الفريق. (طالع التفاصيل)

لوكاكو تشيلسي إنتر ميلان
نرشح لكم
مؤتمر كلوب: هناك 3 مصابين بكورونا في الفريق.. ولا أعرف بمن ألعب بعد 3 يناير توخيل معلقا على كلام لوكاكو: لم يعجبني.. ولم يعرف أحد أنه غير سعيد يونايتد يحتفل بفيرجسون بثلاثية في بيرنلي الضحية الأولى في الجولة 21.. تأجيل مباراة ليستر ونورويتش
أخر الأخبار
قائد غينيا بيساو يوجه رسالة قوية لـ مصر ونيجيريا: احذروا ولا تستهينوا بنا.. سنفاجئ الجميع 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
خالد الغندور يوضح سبب استعمال "القاضية ممكن".. وهل كان "أهلاوي" في صغره وانتماء نجله 29 دقيقة | مصر
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: إعارة محمود البدري إلى إيسترن كومباني 56 دقيقة | ميركاتو
لوكاكو: لم أفكر في العودة إلى تشيلسي ورفضت مانشستر سيتي.. وموقفي من اللعب لـ يوفنتوس وميلان ساعة | الدوري الإنجليزي
في آخر لقاء لـ حجازي قبل كأس إفريقيا.. الاتحاد يعزز تصدره للدوري بفوز مثير ساعة | المحترفون
السولية: أبذل ما في وسعي للحاق بمباريات أمم إفريقيا.. ونتمنى إسعاد الجماهير ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
رمضان صبحي: عازم على إثبات أحقيتي بتمثيل منتخب مصر ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف حارس كوت ديفوار بسبب تعاطيه لمنشطات 2 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري الأبطال - الزمالك مع فريقي أنجولا والوداد.. والأهلي ضد صنداونز وثنائي السودان 2 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا