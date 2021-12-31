توخيل معلقا على كلام لوكاكو: لم يعجبني.. ولم يعرف أحد أنه غير سعيد

علق توماس توخيل مدرب تشيلسي على تصريحات روميلو لوكاكو مهاجم الفريق الذي صرح بأنه غير سعيد بمهمته في النادي في ظل الطريقة التي يعتمد عليها الأول. (طالع ما قال)

روميلو لوكاكو النادي : تشيلسي تشيلسي

وصرح الألماني للصحفيين "لم يعجبني ما قاله لوكاكو. أثار جلبة لا نريدها. ليس أمرا جيدا لكننا لا نريد تضخيم ما حدث".

وواصل "من السهل إخراج الكلام من سياقه لكتابة عناوين جذابة. لا يوجد أحد في هذا المبنى كان يعرف أن لوكاكو غير سعيد، لهذا أنا متفاجئ".

وأتم "علينا التعامل مع الأمر. سنناقشه، لكن في الغرف المغلقة".

وعاد لوكاكو (28 عاما) لتشيلسي مطلع الموسم الجاري بعدما رحل عنه قبل ثماني سنوات.

وفي الموسم الجاري شارك البلجيكي في 18 مباراة مع تشيلسي وسجل 7 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.