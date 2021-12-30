فودين: يمكنك إسقاط النقاط بالدوري الإنجليزي في أي وقت

لا يعتقد فيل فودين لاعب مانشستر سيتي أن فريقه اقترب من حسم سباق الدوري الإنجليزي لصالحه بعد توسيع الفارق في الصدارة إلى 8 نقاط.

وسجل فودين الهدف الوحيد في فوز سيتي على بيرنتفورد ضمن الجولة 20 من الدوري.

وقال فودين في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كان الفوز على برينتفورد مهما للغاية".

وأضاف "لقد جعل فريق برينتفورد الأمر صعبا حقا علينا، فهم فريق يتميز بالقوة البدنية، وخطير جدا في الركلات الثابتة، لذا كان علينا الاستمرار حتى صافرة النهاية وأنا فخور بالفريق للقيام بذلك".

وأكمل "عليك أن تستمر في التركيز وتحافظ على تركيزك في فترة أعياد الميلاد، وهو ما يفعله هذا الفريق في الوقت الحالي ويمكنك أن ترى أننا نحصد الكثير من النقاط".

وتابع "إنه الدوري الأكثر تحديا في العالم ويظهر فقط أنه يمكنك إسقاط النقاط في أي وقت".

وأتم "الفريق يحافظ على تركيزه في الوقت الحالي ويلعب بشكل جيد لذلك أنا سعيد".

بذلك الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 50 بفارق 8 نقاط عن تشيلسي أقرب ملاحقيه والذي تعادل أمام برايتون، وبفارق 9 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثالث مع وجود مباراة مؤجلة للأخير.

بينما توقف رصيد برينتفورد عند النقطة الـ 20 في المركز الـ 14.