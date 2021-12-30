بعد مرور 20 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

يثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أسبوعيا أنه الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وأحد أبرز الأسماء في الألفية الجديدة ككل.

محمد صلاح النادي : ليفربول

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 22 هدفا هذا الموسم، منها 15 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح حتى الجولة 20 مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (15 هدفا)

2- ديوجو جوتا (10 أهداف)

3- جيمي فاردي (9 أهداف)

video:1

أكثر من صنع الأهداف

1- محمد صلاح (9 أهداف)

2- ترينت ألكسندر أرنولد (8 أهداف )

3- جابرييل جيسوس (7 أهداف)

3- بول بوجبا (7 أهداف)

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- جورجينو (6 أهداف)

2- رافينيا (3 أهداف)

2- جيمس وارد براوس (3 أهداف)

4- محمد صلاح (هدفان)

4- دومنيك كالفرت لوين (هدفان)

4- ويلفريد زاها (هدفان)

4- تيمو بوكي (هدفان)

4- إيفان توني (هدفان)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (35 تسديدة)

2- ساديو ماني (20 تسديدة)

3- كريستيانو رونالدو (19 تسديدة)

3- ديوجو جوتا (19 تسديدة)

3- سون هيونج مين (19 تسديدة)

3- هاري كين (19 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (76 تسديدة)

2- ساديو ماني (59 تسديدة)

3- ديوجو جوتا (52 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

1- نجم منتخب مصر ضمن 19 لاعبا شاركوا في كل المباريات حتى الآن، باستثناء المباريات المؤجلة لبعض الفرق.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- هناك 4 لاعبين فقط شاركوا في كل دقائق جميع الجولات (1710 دقيقة)، باستثناء المباريات المؤجلة.

8- صلاح استبدل مرتين، ولعب ما مجموعه (1693 دقيقة).

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 228 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 147 هدفا وأرسل 56 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.