محمد فوزي: استبعادي من المنتخب بداية وليس نهاية.. أتمناها بطولة مصرية

الخميس، 30 ديسمبر 2021 - 11:18

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك - محمد فوزي

يرى محمد فوزي حارس نادي الإسماعيلي بأن استبعاده من قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أمم إفريقيا ليس نهاية المطاف، وإنما هي بداية للمرحلة المقبلة.

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائمته النهائية لبطولة أمم إفريقيا 2021، والمكونة من 25 لاعبا، ولم تتضمن اسم محمد فوزي. (طالع التفاصيل)

وقال فوزي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "بالطبع كنت أتمنى التواجد مع منتخب مصر في أمم إفريقيا لكن الخير فيما اختاره الله".

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وأضاف "هي وجهات نظر نحترمها، وأتمنى التوفيق لزملائي في منتخب مصر وأن تكون البطولة مصرية بإذن الله".

حارس الإسماعيلي أكمل "عصام الحضري مدرب حراس المنتخب تحدث معي وواساني بعد الخروج من القائمة الإفريقية. وقال لي بأنني كنت من الحراس الخمسة وهذا أمر جيد".

واستمر "أعتبر تلك بداية جيدة لي في المرحلة المقبلة وليست النهاية".

صاحب الـ28 عاما أتم "الفترة السابقة كانت صعبة على الإسماعيلي ورغم ذلك تواجدت بالمنتخب. خطوة تمنحني الأمل بأن الجهاز الحالي لا ينظر لأسماء الفرق وبإمكان أي لاعب أن يتواجد بشرط الأداء بشكل جيد".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة رفقة نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

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